Gabon: Rouverture de l'usine Sobraga Mouila

Sur instructions du Ministre de l'Industrie et de la Transformation Locale, Me Lubin Ntoutoume, Hugues Rodrigue Asseko Ndong, Directeur de cabinet, a pris part, le vendredi 1er août 2025 à la cérémonie de réouverture de l'usine SOBRAGA de Mouila, en présence des autorités locales et des responsables de l'entreprise.

Fermée depuis novembre 2023 à la suite d'un sinistre majeur, cette usine reprend officiellement ses activités, marquant un tournant important pour la relance de l'emploi local et la dynamique industrielle dans la Ngounié.

Dans son allocution, le représentant du Ministre Lubin Ntoutoume a salué « la volonté, l'engagement et la résilience des dirigeants de SOBRAGA », tout en rappelant que cette reprise contribue pleinement à la mise en oeuvre de la vision du Chef de l'État, Chef du gouvernement Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, en faveur d'une industrialisation inclusive et territorialisée.

Le Ministère de l'Industrie réitère ses remerciements aux responsables de la Société des Boissons Rafraîchissantes du Gabon Sobraga pour cette relance exemplaire, qui s'inscrit dans les objectifs du Plan de Développement National 2025-2032, notamment en matière de création d'emplois, de valeur ajoutée locale et de renforcement des capacités industrielles régionales.