Gabon: La Dynamique Di-Mot lance sa campagne pour la Boumi-Louétsi - Un Rassemblement Unificateur à Libreville

Le dimanche 20 juillet 2025 a marqué le coup d'envoi d'une nouvelle dynamique politique pour le département de la Boumi-Louétsi. Un rassemblement significatif a eu lieu au quartier Bambouchine, à Libreville, chez Monsieur Mipoti Mipoti François, réunissant les populations des trois sièges du département de la Boumi-Louétsi.

L'objectif était clair : mobiliser les citoyens autour de la candidature de Dieudonné Mombo, alias "Tchiko", désormais officiellement désigné sous le nom de Di-Mot. La rencontre a débuté par un rappel ferme du Chargé de Communication, Georges Boukika : le choix de Dieudonné Mombo comme candidat était déjà entériné.

La "dynamique Tchiko", rebaptisée Di-Mot, est présentée comme la plateforme incontournable pour soutenir cette candidature. L'importance cruciale de l'inscription et de la vérification sur les listes électorales a été soulignée, présentée comme l'unique levier permettant aux citoyens d'exercer leur droit de vote et d'initier un véritable changement dans le département.

Un quartier général dédié sera d'ailleurs établi sur place pour faciliter la coordination et les déplacements, notamment vers la commune de Mbigou au moment du scrutin.

Afin d'éviter toute confusion, il a été précisé que le mouvement "Solidaris" est apolitique, tandis que la dynamique Tchiko est, elle, résolument politique. Un appel a été lancé à tous pour rejoindre ce mouvement et à des volontaires pour participer activement à l'élaboration des stratégies électorales.

L'arrivée du candidat Di-Mot a été accueillie avec enthousiasme par une foule nombreuse et déterminée. Les populations ont clairement exprimé leur volonté d'accompagner sa démarche et de contribuer à la transformation du département. Di-Mot a martelé l'importance de l'enrôlement et du "Basculement" (le vote), affirmant que "si Di-Mot échoue, nous aurons tous échoué". Il a souligné que son choix par les populations de la Boumi-Louétsi témoigne d'une "destinée publique" reconnue à travers ses actions concrètes.

Prenant la parole à son tour, Di-Mot a exprimé une confiance inébranlable dans la victoire. « Je suis déjà élu ! » a-t-il lancé, provoquant une vague d'acclamations qui a confirmé la détermination de la population des trois sièges. Il a ensuite rappelé qu'en dépit de l'absence de parti politique, cette candidature indépendante, une première pour les élections législatives locales, est accompagnée de listes pour les élections locales.

L'objectif est clair : obtenir une représentation maximale à l'Assemblée nationale et au Sénat. Les intervenants, s'exprimant tour à tour, ont affirmé leur pleine confiance en la personnalité de Di-Mot et leur détermination à aller jusqu'à la victoire. Leur lassitude face aux "politiques mensongères" passées a été palpable, contrastant avec l'engagement de Di-Mot pour une politique "d'immersion, d'insertion, de partage et de développement".

Dieudonné Mombo a conclu en réitérant l'ambition de sa dynamique pour le bien-être de tous et sa volonté de mener une campagne indépendante sur tous les fronts. Il s'est engagé, s'il est élu député, à veiller à la bonne gouvernance des élus locaux et à abandonner la "politique du ventre" au profit d'actions sociales concrètes bénéficiant à l'ensemble de la population.

La rencontre s'est achevée vers 19h24 par la mise en place d'un bureau de coordination chargé des actions et de la politique du candidat Di-Mot. Ce bureau directeur de campagne se réunira dès le lundi 21 juillet 2025 à 16h, au même endroit, pour affiner les stratégies et activités visant à assurer la victoire de Di-Mot. Une collation a été offerte pour marquer la clôture de cette rencontre prometteuse.