Ile Maurice: La SBM Bank sacrée meilleure banque à Maurice pour l'expérience client

La SBM Bank (Mauritius) Ltd se distingue cette année sur la scène internationale en remportant le titre de Mauritius' Best Bank for Customer Experience dans le cadre des Euromoney Awards for Excellence 2025. Cette distinction, décernée par l'un des titres les plus respectés de la presse financière mondiale, vient consacrer les efforts constants de la banque pour réinventer l'expérience bancaire autour de la simplicité, de la proximité et de l'innovation.

Ce prix repose sur une analyse rigoureuse des performances du secteur, des retours clients et des tendances de marché. Il reflète la confiance accordée à la SBM Bank par des milliers de particuliers, d'entrepreneurs et d'entreprises qui font de l'établissement leur partenaire bancaire de référence au quotidien.

À la SBM Bank, l'expérience client repose sur une approche privilégiant la proximité des interactions humaines à l'efficacité des outils numériques. Grâce à un réseau d'agences modernisées réparties sur tout le territoire mauricien, y compris à Rodrigues, la banque offre un service de proximité personnalisé. En parallèle, les clients peuvent compter sur une plateforme numérique complète - accessible via l'application mobile et la banque en ligne -, leur permettant de gérer leurs opérations bancaires en toute autonomie, sécurité et simplicité.

« Cette reconnaissance internationale traduit le niveau de satisfaction de nos clients et témoigne de l'engagement sans faille de nos équipes pour faire de la qualité de service une priorité quotidienne», souligne Rita Gujadhur, Officer-in-Charge de la SBM Bank (Mauritius) Ltd. Et d'ajouter que la banque entend poursuivre ses investissements dans la numérisation responsable, la formation continue de ses collaborateurs et dans le développement de solutions sur mesure, afin de rester à la pointe d'une expérience bancaire alliant performance, confiance et accessibilité.

Ce prix s'inscrit dans une dynamique stratégique clairement définie autour de trois axes majeurs : la proximité, l'innovation et l'excellence du service. La SBM Bank ne se contente pas de suivre les évolutions du secteur ; elle les anticipe, avec pour ambition de transformer chaque interaction client en une expérience unique. Il s'agit de la deuxième distinction attribuée à la SBM Bank cette année par Euromoney. En mars, l'institution avait en effet été récompensée dans la catégorie Mauritius' Best for HNW lors des Euromoney Private Banking Awards 2025, saluant ainsi son expertise dans l'accompagnement des clientèles à hauts revenus.