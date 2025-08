Ile Maurice: Haniff Peerun demande au président de bloquer le texte de loi

Le président du Mauritius Labour Congress (MLC), Haniff Peerun, a adressé une lettre ouverte au président de la République, Dharam Gokhool, l'exhortant à ne pas donner son assentiment au Finance Bill récemment adopté au Parlement. Selon lui, ce texte risque de porter un grave préjudice à la population, en particulier aux plus vulnérables.

«Les cris et les souffrances de la population dans chaque recoin du pays sont sûrement parvenus à vos oreilles», écrit-il, estimant que si le chef de l'État n'avait pas été nommé par le gouvernement de l'Alliance du changement, il partagerait probablement ce constat. Haniff Peerun rappelle au président son rôle de «protecteur de la Constitution et du bien-être de la population», lui demandant de refuser de signer la loi. Le syndicaliste se montre particulièrement critique envers les élus de l'Assemblée nationale, qu'il accuse de ne pas avoir écouté leurs mandants. «Ils devront assumer les conséquences de leurs actes, tandis que vous avez la possibilité de jouer la carte maîtresse pour éviter la démolition de nos acquis et de l'État-providence», souligne-t-il, avertissant que l'adoption du texte plonge le pays «vers un avenir sombre».

Haniff Peerun invite Dharam Gokhool à user de son influence pour conseiller le gouvernement de revoir le projet de loi et d'engager de véritables consultations avec toutes les parties prenantes. Selon lui, ce dialogue est indispensable pour parvenir à un compromis acceptable et éviter «des perturbations indésirables» susceptibles de menacer l'harmonie sociale. Il rappelle que Maurice, en tant qu'État signataire de conventions et d'accords internationaux relatifs aux droits des citoyens, s'est engagée à promouvoir le dialogue social et à organiser des rencontres tri- partites sur les grandes questions nationales.«Le pays ne doit pas seulement respecter ses engagements internationaux, mais aussi gouverner en tenant ses promesses envers la population», insiste-t-il.

Le président du MLC conclut son courrier en exprimant l'espoir que son appel recevra «toute l'attention requise». Il espère qu'une intervention juste et équitable du chef de l'État permettra d'éviter un recul social majeur.