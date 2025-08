Ile Maurice: Matthew Apollon condamné à 32 ans de prison

Matthew Apollon avait plaidé coupable en cour d'assises pour avoir tué sa tante, soeur de son père, Marie Odylle Matambi, âgée de 82 ans. Le délit a été commis le 19 décembre 2020, à Bois-des-Amourettes. Dans un jugement rendu hier, le juge Pravin Harrah lui a infligé une peine de 32 ans de prison.

Dans ses dépositions faites à la police, l'accusé a raconté les circonstances dans lesquelles il a commis le crime. Il regardait la télévision en compagnie de sa tante au domicile de celle-ci. Il avait pris quelques verres d'alcool pendant la journée en compagnie du fils de la victime.

Il était seul avec sa tante. Cette dernière s'est endormie sur le sofa. En apercevant les genoux et les cuisses de sa tante, il a pensé profiter de la situation pour abuser d'elle et la tuer. Il s'est rendu dans la cuisine et est revenu avec un couteau. Il lui a assené avec force un coup au ventre et le couteau s'est brisé. Elle se tordait de douleur. L'accusé l'a agressée avec son pied droit dans le but de la tuer et elle s'est mise à hurler.

Matthew Apollon est allé chercher un verre dans la cuisine et l'a écrasé sur la tête de sa tante. Il y avait du sang partout sur le sol et elle ne bougeait plus et ne respirait plus. Elle était morte. Après enquête, la police a mis la main sur l'accusé qui est alors passé aux aveux.