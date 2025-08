Ile Maurice: Un bouclier de Rs 2 milliards contre la flambée du dollar

Les mesures phares du manifeste électoral de l'Alliance du changement passent actuellement à l'étape d'exécution, à la suite de l'adoption du Finance Bill vendredi dernier. Parmi celles qui visent particulièrement à renforcer le pouvoir d'achat des ménages figure le fonds de stabilisation de Rs 2 milliards, destiné à contenir les prix d'une liste de produits de consommation courante.

Financé par le ministère des Finances et opéré par le ministère du Commerce et de la protection des consommateurs, dirigé par Michaël Sik Yuen, ce fonds sera très prochainement une réalité. Le mécanisme de son fonctionnement et le champ de son application font l'objet d'une réunion ce matin au ministère des Finances. Les techniciens des deux ministères se penchent actuellement sur son mode opératoire.

«Pour le moment, on ne sait pas encore si ce fonds interviendra sur le coût du fret ou sur la volatilité des taux de change des principales devises - en particulier le dollar et dans une moindre mesure l'euro - avec lesquelles nous importons l'essentiel de nos marchandises et qui impactent directement les prix à la vente dans les grandes surfaces», explique une source de la State Trading Corporation, impliquée dans le projet.

La mise en place de ce fonds intervient à un moment crucial : le dollar s'est nettement apprécié face à la roupie ces derniers jours. De Rs 45,48 fin juin, il est passé à Rs 47,19 fin juillet, soit une dépréciation de 3,75 %de la roupie face à la devise américaine. Même tendance face à l'euro, contre lequel la roupie a perdu près de 9 % entre fin 2024 et fin juillet 2025, et face à la livre sterling, avec une dépréciation de 4,8 % sur la même période.

Ce renforcement du billet vert s'explique par les récents accords tarifaires conclus entre les États-Unis et plusieurs partenaires commerciaux, aussi bien dans les pays développés qu'en développement, avant l'échéance du 1er août 2025, selon les analystes internationaux. Parmi ces accords figure celui signé avec l'Union européenne, le 27 juillet, qui a permis au dollar de grimper face à l'euro. La monnaie américaine s'est ainsi appréciée de 1,32 %vis-à-vis de la monnaie européenne, à USD 1,55, et de 0,63 % face à la livre, à USD 1,33.

«Cet accord devrait largement bénéficier à l'économie américaine», observe un cambiste, qui évoque également deux autres facteurs :le maintien du taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine malgré les pressions de Donald Trump, ainsi qu'une économie américaine qui se porte bien.

Pression accrue pour les importateurs, bouffée d'air pour les exportateurs.

À Maurice, si le billet vert poursuit sa tendance haussière, importateurs et distributeurs devront débourser davantage pour leurs achats à l'étranger.«Nous avons déjà du mal à trouver des dollars. Si, en plus, nous devons en payer plus à cause d'un taux de change qui s'envole, on ne sait pas comment on va s'en sortir», confie un importateur d'un grand groupe de distribution alimentaire.

Rappelons que plus de 75 % des importations mauriciennes sont libellées en dollars et qu'elles ont atteint Rs 314 milliards l'an dernier. Selon les estimations de Statistics Mauritius, elles pourraient grimper à Rs 320 milliards cette année. En revanche, la situation profite aux exportateurs, notamment ceux des secteurs du textile et de l'hôtellerie, fortement orientés vers le marché européen. Avec un euro affiché à Rs 54,33 hier, ces entreprises peuvent espérer des gains de change significatifs.

La Banque de Maurice, qui suit la situation de près, attribue cette poussée du dollar à des facteurs exogènes. L'institution monétaire assure toutefois rester vigilante, tout en se déclarant satisfaite des mesures mises en oeuvre depuis le début de l'année pour stabiliser la roupie.