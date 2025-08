Afrique de l'Est: Maurice débute avec 4 médailles - 1 d'argent et 3 de bronze

La moisson mauricienne a débuté prudemment aux Seychelles, avec quatre médailles décrochées lors de la première journée de compétition à la piscine de Roche Caïman. Si La Réunion a largement dominé les débats, la sélection mauricienne est tout de même montée à quatre reprises sur le podium : une fois pour l'argent, trois fois pour le bronze.

La première à faire briller le quadricolore mauricien a été Chloé Ah Chip, engagée sur sa distance de prédilection, le 50 m papillon. Elle a bouclé sa course en 29.52, à un peu plus d'une demi-seconde de son propre record national chez les 16 ans (28.96), réalisé en mai dernier au Caire lors des Championnats Juniors d'Africa Aquatics. Cette performance lui a permis de décrocher le bronze, derrière les Réunionnaises Elisa Montrouge (28.87) et Elsa Bordier (2:09.32).

Deux autres troisièmes places sont venues enrichir le tableau de médailles mauricien : Madesh Seewosagur, au 100 m brasse, a signé un temps de 1:12.12. Il a été devancé par le Réunionnais Ronan Christin-Jenkins (1:10.58) et le Malgache Tanteliniaina Rabarison (1:11.67). Chez les filles, Aselle Olivier s'est distinguée au 50 m brasse avec un chrono de 36.50. Ce sont les Réunionnaises Klervie Kurzweg (33.95) et Elisa Montrouge (35.28) qui ont fini aux deux premières places de la course devant la Mauricienne.

Enfin, la performance marquante côté mauricien est venue de Loïc Larue au 1500 m nage libre. Il a nagé en 18:03.37, terminant en deuxième position derrière le Réunionnais Mahé Delbos-Rafai (17:00.68). Un bel exploit pour le Mauricien, qui décroche ainsi l'unique médaille d'argent du jour pour son pays.

Résultats du lundi 4 août

100 m dos féminin : - Keira Rajabalee 1 :15.55 (5e) - Lea Bethany Thomas - 1:19.27 (7e)

200 m nage libre masculin : Alyosha Nakhuda - 2 :06.35 (5e) - Loïc Larue 2 :07.66 (6e)

50 m papillon féminin : Chloé Ah Chip 29.52 (3e BRONZE) - Lea Bethany Thomas 31.28 (4e)

100 m brasse masculin : Madesh Kumar Seewosagur 1 :12.12 (3e BRONZE) - Jeffrey Yow Mook Yuen 1 :12.85 (4e)

400 m 4 nages féminin : Anoushka Parker - 5:54.61 (4e)

50 m papillon masculin : Lukas Chan Chuen 27.57 (4e)- Ruslan Nakhuda - 27.80 (5e)

50 m brasse féminin : Aselle Olivier - 36.50 (3e BRONZE) ; Eva Dalcin - 38.34 (5e)

100 m dos masculin : Lukas Chan Chuen 1 :02.95 (4e) et Alyosha Nakhuda 1 :04.56 (5e)

800 m nage libre féminin Gabriella Lagesse 10 :23.13 (4e) et Anoushka Parker 10 :29.91 (5e)

1500 m nage libre masculin : Loïc Larue 18 :03.37 (2e ARGENT) - Alyosha Nakhuda - 19 :14.08 (5e)

Programme du jour (mardi 05 août) :

100 m nage libre féminin - Chloe Ah Chip - Gabriella Lagesse

200 m 4 nages masculin - Loïc Larue - Lukas Chan Chuen

200 m papillon féminin - Chloe Ah Chip - Lea Bethany Thomas

100 m papillon masculin - Lukas Chan Chuen - Joseph Gauthier Permal

50 m dos féminin - Keira Rajabalee - Eva Dal Cin

400 m nage libre masculin - Alyosha Nakhuda - Loïc Larue

200 m 4 nages féminin - Eva Dal Cin - Gabriella Lagesse

50 m dos masculin - Alyosha Nakhuda - Lukas Chan Chuen

Relais féminin 4x200 m nage libre : Gabriella Lagesse - Eva Dal Cin - Chloe Ah Chip - Anouchka Parker

Relais masculin 4x100 m nages : Alyosha Nakhuda - Lukas Chan Chuen - Jeffrey Yow Mook Huen - Ruslan Nakhuda