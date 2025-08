Ile Maurice: Le corps sans vie de son meilleur ami retrouvé pas loin

L'affaire du vol de piments qui secoue la région de Flacq prend une tournure de plus en plus troublante. Alors que Sébastien Saumou, soupçonné d'avoir tenté de voler des piments, est décédé le samedi 2 août vers 16 heures des suites de multiples blessures, un deuxième corps a été retrouvé quelques heures plus tard, près d'une rivière non loin du lieu de l'agression. Selon des informations obtenues, la victime serait un homme connu sous les initiales C. C., présenté comme le meilleur ami de Sébastien Saumou. Une troisième personne aurait également été admise en soins intensifs, selon une source indépendante. À ce stade, aucun lien formel n'a été établi entre ces trois événements, mais la proximité géographique et temporelle soulève de nombreuses interrogations.

Le corps sans vie de C. C. a été découvert dans l'après-midi de samedi près d'un cours d'eau, à quelques centaines de mètres seulement du champ où Sébastien Saumou avait été violemment agressé. Si aucune confirmation officielle ne permet d'affirmer que C. C. se trouvait sur les lieux de l'agression, sa découverte dans un périmètre proche et sa relation présumée avec la victime interrogent.

D'après les premiers éléments, le corps de C. C. ne portait pas de blessures visibles, mais une autopsie a été ordonnée afin d'éclaircir les circonstances exactes de sa mort. Une source confidentielle affirme qu'un troisième individu aurait été admis en soins intensifs dans le courant de la même journée. Les causes de son hospitalisation, tout comme son identité, n'ont pas été rendues publiques, mais cette information renforce la complexité d'un dossier déjà sensible.

Sébastien Saumou est décédé samedi à l'hôpital après avoir été violemment agressé par dans un champ de piments. Le planteur Danraj Ram, propriétaire du terrain, a été arrêté et inculpé de meurtre. Son fils, un policier, a également été entendu avant d'être relâché sous caution. Les autorités n'ont pour l'instant communiqué aucun élément officiel concernant les deux autres cas. Toutefois, la proximité temporelle, géographique et humaine entre ces événements ne manque pas de faire réagir.

À Riche-Mare, les habitants expriment une profonde inquiétude. Beaucoup refusent de croire à une simple coïncidence. «Deux amis qui meurent le même jour, et un troisième hospitalisé ? Il faut que la lumière soit faite», confie un résident.