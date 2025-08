Le représentant permanent du Soudan auprès de l'Union africaine, L'ambassadeur Zein Ibrahim Hussein a pris la parole ce lundi matin 4 août 2025 lors de la réunion tenue par le Conseil de paix et de sécurité dans le cadre de la session consultative informelle précédant la session officielle consacrée à la situation au Soudan.

L'ambassadeur Zein a présenté un exposé sur l'évolution de la situation humanitaire, sécuritaire et politique au Soudan, y compris la formation du Gouvernement de l'Espoir, dirigé par Son Excellence le Premier ministre Dr. Kamil Idris, considérée comme une étape importante dans la mise en oeuvre de la feuille de route annoncée par Son Excellence le Président du Conseil de souveraineté, le Général Abdel Fattah Al-Burhan, en février dernier.

L'ambassadeur a appelé le Conseil à lever la suspension de la participation du Soudan aux activités de l'Union africaine, suite à l'annonce de la feuille de route et à la formation d'un gouvernement civil, et ce, sur la base de l'Initiative de solidarité africaine visant à accompagner le Soudan dans l'établissement d'une paix globale et la reconstruction.

Il a exhorté le Conseil de paix et de sécurité à faire pression sur la milice rebelle pour lever le siège de la ville d'Al-Fashir, se retirer des zones civiles et mettre fin aux violations commises contre les civils au Kordofan et au Darfour. Il a également réitéré son appel au Conseil à continuer de condamner la formation d'un gouvernement parallèle par la milice rebelle, et à empêcher cette tentative de faire obstacle au retour du Soudan dans la famille africaine.

Enfin, il a appelé le Conseil à exhorter les pays voisins du Soudan à ne pas faciliter le passage de l'aide à la milice ni la circulation de ses membres via leurs aéroports et territoires. AfA