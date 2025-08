Le Gouvernement du Soudan a attiré l'attention des communautés régionale et internationale sur l'ampleur du complot auquel l'État soudanais fait face à travers les attaques menées par la milice dite Forces de Soutien Rapide et les mercenaires qui combattent à ses côtés depuis la rébellion de cette milice terroriste le 15 avril 2023.

Dans un communiqué de presse publié aujourd'hui par le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le Gouvernement soudanais a averti que cette dangereuse évolution dans le cours de la guerre constitue une menace pour la paix et la sécurité aux niveaux régional et international, et a mis en garde contre ses conséquences.

République du Soudan

Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale

Bureau du Porte-parole officiel et Direction de l'Information

Communiqué de Presse

Le Gouvernement du Soudan souhaite attirer l'attention des communautés régionale et internationale sur l'ampleur du complot auquel l'État soudanais est exposé à travers les attaques perpétrées par la milice dite Forces de Soutien Rapide et les mercenaires qui combattent à ses côtés depuis la rébellion de cette milice terroriste le 15 avril 2023.

Le Gouvernement soudanais a constamment dénoncé la participation de centaines de milliers de mercenaires provenant des pays voisins et de pays extérieurs au continent africain dans l'agression contre le Soudan, une situation qui menace la paix et la sécurité dans la région et sur l'ensemble du continent africain. Cette évolution impose une nouvelle réalité qui compromet la souveraineté des États, viole leur intégrité et transforme cette guerre en un conflit terroriste transfrontalier mené par procuration.

Le Gouvernement du Soudan détient tous les documents et pièces justificatives prouvant l'implication de mercenaires venant de la République de Colombie et de certains pays voisins, avec le parrainage et le financement des autorités d'Abou Dhabi. La mission permanente du Soudan à New York a déjà soumis ces documents au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce phénomène a également été documenté par des organisations régionales et internationales ainsi que par des enquêtes journalistiques.

Le Gouvernement du Soudan souligne que cette évolution dangereuse dans le cours de la guerre constitue une menace pour la paix et la sécurité régionales et internationales, et met en garde contre les conséquences qui en découleraient.