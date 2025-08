Ile Maurice: Baisse des déchets enfouis à Mare-Chicose, hausse des gaz à effet de serre

Statistics mauritius a publié les données relatives à l'environnement, le 31 juillet 2025, couvrant la période 2023- 2024. Si elles révèlent certaines baisses encourageantes - comme la réduction des déchets solides ou du nombre de plaintes -, d'autres diminutions suscitent davantage d'inquiétude, notamment en ce qui concerne l'utilisation des terres pour la canne à sucre et le thé, ou encore la baisse de précipitations. À l'inverse, certaines hausses sont loin d'être rassurantes, à l'image de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre.

Gaz à effet de serre (GES)

Entre 2023 et 2024, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 2,5 %. Les émissions brutes sont passées de 6 257 à 6 408 milliers de tonnes d'équivalent dioxyde de carbone et les émissions nettes, après absorption par les forêts et les pratiques d'utilisation des terres, de 5 878 à 6 026 milliers de tonnes d'équivalent dioxyde de carbone. En 2024, le secteur de l'énergie représentait la plus grande part des émissions (78,3 %), suivi du secteur des déchets (11,8 %), des procédés industriels et de l'utilisation des produits (8,7 %), ainsi que de l'agriculture, de la foresterie et des autres utilisations des terres (1,2 %).

Il convient de rappeler que le secteur de l'énergie englobe ici toutes les activités de combustion, incluant la production d'électricité, les industries manufacturières et la construction, le transport ainsi que les autres industries.

Déchets solides

Les déchets solides enfouis à Mare-Chicose s'élèvent à 498 309 tonnes en 2024, soit une baisse de 7,9 % par rapport à 2023, où ils avaient atteint 541 141 tonnes.

Utilisation des terres

Entre 2023 et 2024, la superficie récoltée de canne à sucre a diminué de 3,1 %, passant de 35 863 hectares à 34 759 hectares ; les plantations de thé sont passées de 627 hectares en 2023 à 623 hectares en 2024 ; les cultures vivrières ont augmenté de 4,1 %, passant de 9 211 hectares à 9 585 hectares.

Eau

En 2024, l'île Maurice a reçu 4 077 millions de mètres cubes de précipitations, soit 14,0 % de moins qu'en 2023 (4 742 millions de mètres cubes). L'utilisation totale de l'eau a été estimée à 1 020 millions de mètres cubes en 2024. L 'hydroélectricité représentait 39 %, le secteur domestique, industriel et touristique 34 %, et les 27 % restants ont été utilisés par le secteur agricole.

Plaintes

Les plaintes traitées à la Pollution Prevention and Control Division du ministère de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique ont diminué de 4,1%, passant de 436 en 2023 à 418 en 2024.

Les plaintes concernaient principalement : les terrains vagues (19,6 %), le bruit (17,9 %) et la pollution de l'air (13,2 %).