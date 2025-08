Ethiopie: Ethiopian Airlines a réalisé des performances remarquables au milieu des défis régionaux et mondiaux

Addis-Abeba — Le groupe Ethiopian Airlines a réalisé des performances remarquables au cours du dernier exercice malgré les défis régionaux et mondiaux, a annoncé Mesfin Tasew, PDG de la compagnie aérienne.

Au cours d'une présentation aux journalistes sur les performances annuelles de la compagnie aérienne, il a noté que l'exercice fiscal éthiopien qui vient de s'achever a été marqué par divers défis régionaux et mondiaux qui ont eu un impact négatif sur le secteur aéronautique du pays.

Mesfin a évoqué les défis régionaux et mondiaux actuels, tels que la guerre russo-ukrainienne, les crises au Moyen-Orient, le ralentissement de la croissance économique mondiale et les conflits régionaux au Soudan et en République démocratique du Congo, qui ont impacté le secteur aérien.

Malgré les obstacles, Ethiopian Airlines a réalisé des progrès remarquables et continue d'étendre sa présence mondiale, d'améliorer sa flotte et de consolider sa position de premier transporteur africain, a-t-il ajouté.

Ainsi, la compagnie aérienne a réalisé un chiffre d'affaires total de 7,6 milliards de dollars au cours de l'exercice, soit une hausse de 8 % par rapport à la même période de l'exercice 2016.

Au cours de cette période, la compagnie a transporté 19 millions de passagers (15,2 millions à l'international et 3,9 millions sur le plan national), contre 17 millions l'année précédente.

Ethiopian Airlines a élargi sa présence internationale au cours de l'exercice en ouvrant six nouvelles destinations internationales.

La compagnie a également acquis 13 nouveaux avions modernes et enregistré une forte croissance de ses opérations de fret, en mettant l'accent sur les investissements dans le développement des infrastructures, notamment la construction d'un nouvel aéroport international géant pour soutenir la croissance continue du secteur.

Le PDG a enfin réaffirmé la détermination du groupe à rester l'un des groupes aéronautiques les plus compétitifs et les plus importants au monde, en proposant des services de transport de passagers et de fret sûrs, sécurisés et axés sur le client, des formations aéronautiques, des services de gestion aéroportuaire et des services au sol.