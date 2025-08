Samedi 2 août 2025, les congolais, de partout à travers le monde, ont commémoré les victimes du génocide pour des gains économiques, « GENOCOST ». A Kinshasa, une cérémonie officielle a été organisée par le gouvernement de la République sous l'impulsion du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, où un mémorial a été érigé en hommage de toutes les victimes tombées lors de cette guerre du Congo. Dr Dénis Mukwege, prix Nobel de la paix a, dans une déclaration publique du samedi 2 août, commémoré le «début de la deuxième guerre du Congo ». Ce qu'il qualifie de « conflit » le plus meurtrier depuis la 2ème guerre mondiale a, selon lui, ouvert la voie à un cycle de violences qui se poursuivent jusqu'à ce jour. L'intégralité de sa déclaration est reprise ci-dessous.

Commémoration du début de la deuxième guerre du Congo

En ce 2 août, nous commémorons le début de la deuxième guerre du Congo. Ce conflit, qui est le plus meurtrier depuis la 2e guerre mondiale, a ouvert la voie à un cycle de violences qui se poursuivent jusqu'à ce jour. Nous rendons hommage aux victimes et aux communautés martyres de trois décennies d'exploitation, d'asservissement et d'extermination planifiée.

L'actuelle guerre d'agression que subit les Kivus s'inscrit dans la ligne droite d'une planification orchestrée depuis 1998. Le dernier rapport du Groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC a encore démontré que le mobile principal de la résurgence du M23 contrôlé par l'armée rwandaise réside dans l'accaparement des ressources minières congolaises, compromettant sérieusement l'intégrité de la chaine d'approvisionnement des minerais stratégiques essentiels à l'économie mondiale.

Pourtant, après des décennies de pillages et de crimes, les autorités congolaises poursuivent le bradage de nos ressources et l'abandon de notre souveraineté avec la conclusion d'accords de paix précipités, opaques et non-inclusifs. A l'instar de la présence prédatrice des Chinois opérant en RDC, les récentes initiatives diplomatiques s'inscrivent une fois de plus dans une logique extractiviste néocoloniale choquante. En effet, pour chercher à obtenir la paix, le régime de Kinshasa s'est engagé à travers les Accords de Washington et de Doha à légaliser le pillage de nos ressources et à légitimer l'occupation de nos agresseurs.

La diplomatie congolaise se distinguerait davantage en exigeant un Tribunal Pénal international pour la RDC, en déployant des efforts continus pour réclamer des sanctions internationales à l'encontre des agresseurs et en réclamant la mise en oeuvre de la résolution 2773 du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Dans l'intervalle, il est révoltant de constater que le plan de balkanisation de la RDC poursuit inexorablement son cours. Après l'invasion des zones minières et l'installation d'administrations parallèles, les rebelles de l'AFC/M23 s'appuient sur le climat de terreur qu'ils ont instillé dans les territoires qu'ils occupent pour promouvoir un fédéralisme qui préfigurera l'éclatement du pays, alors que toutes les structures de la République sont en faillite. Ces revendications s'inscrivent clairement dans un plan bien huilé des acteurs de la déstabilisation de la Nation congolaise de concourir à la naissance d'un nouvel État dans l'Est de notre pays. Malheureusement, si notre population ne se réveille pas aujourd'hui, nous risquons d'être la dernière génération à avoir grandi dans les frontières actuelles de la RDC.

En cette journée du GENOCOST, qui signifie « le génocide pour des gains économiques », nous réaffirmons que la justice pour les millions de victimes congolaises est non négociable et qu'aucun accord ne pourra mener à une paix durable en sacrifiant la justice et le droit international. Nous sommes encouragés par l'organisation d'activités de commémoration à Kinshasa et dans de nombreuses villes de la RDC mais aussi dans divers pays d'Afrique, d'Europe, aux Etats-Unis et même au Brésil.

Personne ne viendra sauver le Congo à notre place. Après trente ans de violences inouïes, il est évident qu'aucun dirigeant du monde ne placera notre souffrance au rang de ses priorités, en lieu et place de servir les intérêts du peuple qui l'a élu. C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, nous comptons sur votre vigilance, votre prise de conscience et votre détermination pour insuffler une nouvelle trajectoire à notre Nation, et tourner une fois pour toutes cette page sombre de l'histoire de la RDC, de l'Afrique et de l'humanité.