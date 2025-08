Congo-Kinshasa: COP30 - Le pays se positionne en leader climatique avec une feuille de route ambitieuse !

La République Démocratique du Congo affine ses positions avant la 30ème Conférence des Parties à la Convention Cadre des Nations Unies sur le changement climatique (COP30), prévue du 10 au 21 novembre 2025 à Belém, au Brésil. Ce jeudi à Kinshasa, la Ministre d'Etat, Ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba Masudi, a présenté officiellement la feuille de route de la participation congolaise à ce rendez-vous international du climat, tout en lançant les premières activités préparatoires.

Dans une salle du Centre Culturel de Kinshasa réunissant partenaires techniques et financiers, Société civile environnementale et administration sectorielle, la Ministre a détaillé les cinq grandes priorités que portera la RDC à Belém, dont le fer de lance est l'installation du Centre régional d'excellence du marché carbone à Kinshasa.

Ce centre, dont l'inauguration est prévue durant la Semaine du climat, ambitionne de positionner la RDC comme un acteur majeur du marché carbone en Afrique centrale. Il permettra au pays de structurer ses initiatives de réduction des émissions de gaz à effet de serre, tout en ouvrant l'accès à de nouveaux financements pour le développement durable.

« Le marché du carbone s'impose aujourd'hui comme un mécanisme clé. Pourtant, le continent africain reste en marge, malgré son potentiel. Avec ce centre, la RDC veut combler ce fossé », a déclaré Eve Bazaïba.

La Ministre d'Etat a, par ailleurs, confirmé une collaboration active avec des experts internationaux notamment, de l'organisation américaine Woodwell Climate Research Center, afin d'élaborer une stratégie robuste d'accès au marché carbone, sous la coordination de Glen Bush.

Autre priorité stratégique : le mécanisme de paiement pour services environnementaux (PSE), déjà en cours dans les localités de Lukolela, Ingende (Équateur) et Songololo (Kongo Central). Ce projet vise à récompenser financièrement les efforts individuels et communautaires en matière de préservation forestière.

Ce mécanisme vient combler les limites constatées dans les initiatives carbones, où certains territoires conservateurs se sentaient exclus des bénéfices.

La RDC entend arriver à Belém avec une délégation unifiée et préparée. Le gouvernement oeuvre déjà avec ses partenaires pour harmoniser les positions et éviter toute dissonance lors des négociations. En tant que "pays-solution", la RDC mise sur son immense bassin forestier pour peser dans les discussions sur la finance climatique et la reconnaissance des efforts de conservation.

« Nous irons à Belém dans un autre pays forestier, le Brésil. Ce sera l'occasion de souligner l'importance vitale des forêts tropicales et d'exiger des financements à la hauteur de nos efforts », a insisté la Ministre d'État Eve Bazaïba.

La patronne de l'Environnement et du Développement durable a également rappelé que les négociations se font dans un cadre Nord-Sud, où les pays du Sud, détenteurs des ressources naturelles, demandent des actions concrètes au Nord en matière de justice climatique.

La RDC ne compte pas faire cavalier seul. Elle prévoit de renforcer sa coalition trilatérale avec le Brésil et l'Indonésie, les trois plus grands pays forestiers tropicaux du monde. Ensemble, ils comptent faire pression pour une meilleure mobilisation des ressources et une reconnaissance accrue de leurs rôles dans l'équilibre écologique mondial.

En parallèle, la RDC travaille également à la reconnaissance du crime d'écocide, avec l'appui de partenaires juridiques internationaux. Le pays veut inscrire à l'agenda climatique les atteintes graves à l'environnement, comme les pollutions industrielles et les déversements toxiques.

Avec cette feuille de route, la République démocratique du Congo confirme sa volonté de jouer un rôle central à la COP30. Forte de ses ressources naturelles et de son engagement, elle compte transformer ses défis environnementaux en leviers de développement durable et de leadership climatique mondial.