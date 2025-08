Congo-Kinshasa: Le Japan octroie 4,2 millions $ pour la réponse contre le Mpox

La signature officielle du Projet de réponse d'urgence contre l'épidémie de Mpox, avec l'appui du gouvernement japonais et la participation technique de l'Unicef matérialise l'effectivité dudit projet signé entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Japon.

Ledit projet vise plusieurs objectifs-clés, à savoir la prise en charge de 200 cas confirmés, en particulier les plus vulnérables ; la vaccination de 250 000 personnes contacts, avec une logistique adaptée ; le traitement de plus de 3 700 enfants atteints de malnutrition aiguë ; Ce projet contribuera également au renforcement des infrastructures de prévention et de contrôle des infections dans 12 zones de santé à travers le pays ; à la formation et la mobilisation de 3500 acteurs communautaires pour renforcer la sensibilisation, réduire la stigmatisation et encourager l'adhésion aux mesures de santé publique.

En sus, ce projet vise le soutien social aux familles affectées, avec une approche centrée sur la protection de l'enfance et l'accompagnement psychosocial. La mise en oeuvre dudit projet vient ainsi renforcer la résilience communautaire, améliorer la chaîne logistique sanitaire et contribuer au renforcement du capital humain dans les zones les plus touchées.

Financé à hauteur de plus de 4,2 millions de dollars américains par le Japon, ce projet est un signal fort de la solidarité internationale face à la flambée épidémique de Mpox en RDC. Il s'inscrit dans une approche multisectorielle et intégrée, en droite ligne avec l'approche « One Health », et prend en compte les déterminants humains, animaux et environnementaux de la santé.

Dans son allocution, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a salué la coopération historique entre la RDC et le Japon, un partenariat qualifié de stratégique, fidèle et aligné sur les priorités nationales. Il a également exprimé sa reconnaissance à l'Unicef pour son engagement, sa capacité d'adaptation et son ancrage communautaire.

Et d'ajouter : "C'est une nouvelle étape dans l'architecture de notre riposte se distinguant par son ambition intégrée et multidimensionnelle, en assurant la prise en charge des cas confirmés et la vaccination de centaines de milliers de personnes contacts". Enfin, il a rappelé l'engagement du gouvernement congolais, sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo , à faire de la santé publique un pilier de la souveraineté nationale et un levier fondamental pour le développement humain et économique du pays.