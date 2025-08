Congo-Brazzaville: Campagne électorale-UNESCO - Anatole Collinet Makosso achève son périple en Turquie

Pour mener à bien la campagne de Firmin Edouard Matoko au poste de directeur général de l'Unesco, le marathon électoral a conduit le chef du gouvernement congolais de Libreville à Ankara, en passant par Dar es Salam, Luanda, Cape Town, Maputo, Gaborone, Port-Louis, Ouagadougou, Monrovia, Abuja, pour se terminer en Turquie, avec un mixage de diplomatie mêlant les domaines de la défense, de l'énergie, des mines, des transports, de l'éducation, de la santé, de l'agriculture et de l'environnement, ainsi que les développements régionaux et internationaux.

Du 3 au 4 août à Ankara et Istanbul, pour cette étape dense en négociations tous azimuts, Anatole Collinet Makosso n'a pas relégué au second plan l'objet principal de sa visite en Turquie. Bien au contraire, par l'entremise du vice-président Cevdet Yilmaz, il a non seulement évoqué la lettre du président Denis Sassou N'Guesso qu'il avait adressée personnellement à son homologue turc, Recep Tayyip Erdoğan, lors de sa mission en Turquie, mais également il a rappelé à ses interlocuteurs l'existence de la candidature de la République du Congo au poste de directeur de l'Unesco.

Depuis lors, il lui a été fait savoir que la lettre du chef de l'État a fait l'objet d'un examen de la part des autorités turques. Et, de premières tendances connues, il ressort la reconnaissance d'un profil remarquable de Firmin Edouard Matoko : une carrière riche et un engagement marqué pour la gestion de l'Unesco en cette période de crise internationale, de crise du multilatéralisme, de crise multiculturalisme. En somme, de par le parcours du Congolais, ils ont retenu le fait qu'il remplit les critères et rassure quant à sa possibilité à relever les défis actuels de l'Unesco. Pour l'heure, ils continuent à examiner cette candidature à leur manière.

Dans le cadre de la coopération économique, les deux pays ont passé en revue plusieurs dossiers, entre autres, celui du projet minier de Mayoko où le président de la République du Congo devrait procéder sous peu au lancement des travaux de l'usine de production de mines. En même temps, proche de cette localité démarrera le chantier de la réhabilitation du chemin de fer sur l'axe Mbinda-Mayoko-Mont-Belo pour un tronçon de près de 465 km allant de Mont-Belo à Pointe-Noire. Le domaine de l'énergie, des transports et de l'environnement n'étaient pas en reste : une coopération avec la Turquie qualifiée de fructueuse par le Premier ministre congolais.