Congo-Brazzaville: Musique - Conquering Lions a égayé Mouyondzi

Originaire de Pointe-Noire, le groupe Conquering Lions a donné deux concerts le 31 juillet et le 1er août à la kermesse de Mouyondzi, dans le département de la Bouenza. Ces deux shows ont été des moments d'émotion pour de nombreux spectateurs dont certains se souviendront toute leur vie.

Créé il y a plus de dix ans, le groupe de reggae congolais Conquering Lions du chanteur Patrick Bikoumou marque l'année 2025 avec un projet ambitieux, celui de conquérir tous les quinze départements du pays. Dès son arrivée dans la communauté urbaine de Mouyondzi, le groupe a bousculé le public. Ses musiciens portant des dreadlocks (une coiffure où les cheveux sont laissés s'emmêler et former des mèches torsadées) ont permis au public de réaliser qu'un groupe musical des rastas était dans la ville pour un concert.

L'information a circulé et le monde a convergé vers le jardin public pour suivre en live les performances scéniques de cette formation musicale. C'est parti pour plus de trois heures d'un véritable show, sans le moindre temps mort, savamment dosé de moments d'émotions, de chansons fédératrices, de sons qui donnent envie de danser. Le concert a commencé un vendredi de juillet dernier dans la nuit par un intro instrumental, question de prendre la température. Ensuite, le groupe Conquering Lions s'est lancé à fond en offrant au public de Mouyondzi une expérience immersive unique grâce à sa combinaison captivante de musique entraînante.

C'était une véritable fête que cette communauté urbaine n'a jamais connue, chaque membre du groupe, doté d'un incroyable talent, a contribué à créer une ambiance festive contagieuse. Et si Patrick Bikoumou, le leader de ce groupe, fait bouger, danser, sauter le public, il joue avec l'ascenseur émotionnel, alternant moments festifs et émotions plus intimes.

Déchaîné, le public a explosé sur l'incontournable « Plus rien ne m'étonne » de Tiken Jah Fakoly, avant d'apprécier le bouquet final de « Bouéta Mbongo. Le défi de ce concert était de taille et Conquering Lions l'a relevé haut la main. Il lui reste encore des villes à enivrer lors de ses prochaines dates.

Quand le reggae épouse le Kiburikiri

Pour marquer sa proximité avec son public de Mouyondzi, le groupe a fusionné le reggae avec le Kiburikiri, qui est en même temps une danse et un genre musical du coin. Pour ce faire, un duo a été improvisé entre le groupe Conquering Lions et Bissongolo, un artiste aussi adulé par la population de Mouyondzi, en interprétant son titre « Zonza». Un clin d'oeil qui n'a pas laissé ses fans indifférents.

En effet, le groupe Conquering Lions promettait une soirée inoubliable aux amateurs de musique. Et ces derniers ont été éblouis en découvrant, à travers ses deux prestations, une fusion parfaite entre créativité musicale et spectacle vivant. Notons que pendant ces deux concerts, le groupe Conquering Lions a fait preuve de générosité. Il a créé un véritable lien avec les fans. Jeux de regards, dédicaces au micro avant un bain de foule pour entonner « Jah rastafari », Un pur moment d'émotion, dont certains se souviendront toute leur vie.