Congo-Brazzaville: Industrialisation - Les Nations unies vont aider le pays à élaborer sa feuille de route

Le système des Nations unies va appuyer le Congo dans l'élaboration de sa feuille de route de l'industrialisation et de la promotion du secteur privé. Le coordonnateur-résident des Nations unies au Congo, Abdourahamane Diallo, l'a rappelé au ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, Antoine Nicéphore Fylla Saint-Eudes, le 4 août, à Brazzaville lors d'une séance de travail.

Au cours de leur entrevue, les deux personnalités ont débattu essentiellement de la démarche à opter et des stratégies à mettre en exergue pour booster le secteur industriel congolais. Nicéphore Fylla Saint-Eudes et Abdourahamane Diallo ont évoqué, prioritairement, la nécessité de concevoir la feuille de route de l'industrialisation et de la promotion du secteur privé au Congo.

A cet effet, le coordonnateur résident des Nations unies a réitéré au ministre la disponibilité de l'ONU à offrir au Congo l'expertise nécessaire qui lui permettra de booster son développement industriel à grande échelle et de promouvoir son secteur privé. Pour ce faire, trois agences seront mises à contribution pour aider le Congo à élaborer ce plan d'industrialisation.

« Nous avions tenu un atelier avec les agences impliquées dans la mise en oeuvre de cette feuille de route. Il s'agit du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud); de l'Organisation des Nations unies pour le développement Industriel (Onudi) et la Commission économique pour l'Afrique (CEA). C'était aussi l'occasion de faire le point de certains chantiers en cours d'exécution, notamment le plan de développement industriel et de la diversification économique qui sera validé très prochainement », a expliqué Abdourahamane Diallo.

Profitant de l'occasion, le ministre Nicéphore Fylla a sollicité des Nations unies un autre soutien technique pour aider le Congo à finaliser sa cartographie détaillée du potentiel industriel. Potentialités qui seront basées essentiellement sur les richesses locales et départementales, dont celles de l'énergie et de l'hydraulique. La rencontre entre les deux responsables marque une étape cruciale dans la consolidation du partenariat entre le Congo et les Nations unies, au profit d'une industrialisation durable, inclusive et génératrice d'emplois, conformément aux objectifs de développement durable.