Congo-Brazzaville: Championnats du monde de Mas Wrestling - Le Congolais Jarny Varnel Kimpedi sur le podium

Le Congolais Jarny Varnel Kimpedi a remporté la médaille de bronze dans la catégorie des 60 kg lors de la septième édition des championnats mondiaux de Mas Wrestling qui se sont déroulés du 31 juillet au 3 août 2025 à Arkhangai en Mongolie. Il s'est classé derrière les athlètes Jirkov Arthur de la Russie, deuxième derrière Asanov Aziz du Kirghizistan, le vainqueur de la catégorie.

Plus de 300 athlètes venus de 33 pays ont pris part à cette compétition. Jarny Varnel Kimpedi était le seul représentant congolais à ce tournoi mondial. Après une bonne entrée en lice face à un Égyptien qu'il a battu 2 à 0, Kimpedi a perdu la demi-finale contre un adversaire mieux préparé sur le même score avant de se rattraper pour la finale de la médaille de Bronze face à un adversaire du Kazakhstan 2 à 0.

Jarny Varnel Kimpedi remporte une nouvelle médaille de bronze dans cette compétition mondiale, après celle acquise en 2022, en Russie, plus précisément dans la ville de Yakutie, lors de sa première participation. Ce deuxième succès aux championnats du monde a été rendu possible grâce à l' apport du ministère des Sports ainsi que du soutien inconditionnel en logistique de la Fondation Africa Centrum, une plateforme d'échanges culturels, éducatifs et sportifs entre la Russie et les Etats africains, que dirige le Consul honoraire du Congo à Saint Petersbourg, Jocelin Patrick Mandzela.

En marge de cette compétition, Jarny Varnel Kimpedi a représenté le Congo au Presidium of the Mas Wrestling international fédération qui a eu lieu à Arkhangai le 31 juillet 2025. L'athlète congolais Jarny Varnel Kimpedi a, en effet, évoqué la mise en place il y a peu de l' association congolaise de Mas Wrestling à Brazzaville, une plateforme associative, qui prépare très prochainement une Fédération congolaise de la discipline afin de mieux promouvoir ce sport au Congo et au niveau international.

Par ailleurs, au cours d' un vote qui s' est déroulé séance tenante, le Congo a été élu membre de la Fédération internationale de Mas Wrestling. La septième édition des championnats mondiaux de Mas Wrestling appartient au passé. Et Jarny Varnel Kimpedi, qui n' est pas encore rassasié de médailles, a d'ores et déjà le regard tourné vers le tournoi international Mas Wrestling de la coupe AC, prévu du 3 au 7 septembre prochain à Vladivostok en Russie.