Congo-Brazzaville: Port de Pointe-Noire - Congo Terminal renforce ses capacités opérationnelles

La société Congo Terminal, filiale d'Africa Global Logistics (AGL), vient d'acquérir sept nouveaux portiques de parc nommés RTG pour renforcer ses capacités opérationnelles au Port autonome de la ville océane.

Mis en service le 31 juillet dernier, ces équipements d'une capacité de levage de 40 tonnes peuvent soulever jusqu'à 5 niveaux de hauteur de conteneurs et couvrir 7 travées. Face à l'augmentation des volumes générés par la réception de navires de nouvelle génération 366 m, ces RTG permettront d'accroître les productivités des portiques, réduire le temps d'attente sur parcs, faciliter les approches navires et augmenter les capacités de stockage sur parcs.

Attelage de dernières générations, ils vont également considérablement raccourcir les temps de livraison et améliorer le service à la clientèle portant ainsi à huit portiques de quai déployées sur le terminal du port.

Selon Sandrine Wamy, directeur d'exploitation Congo Terminal, l"utilisation de ces engins qui nécessite 3 opérateurs se relayant en shifts a donné lieu à un plan de recrutement et de formation pointu pour en avoir l'entière prise en main. « Participer au développement de l'Afrique, c'est aussi participer à son interconnectivité. Congo Terminal a à coeur de contribuer à l'essor et à la fluidité des échanges commerciaux régionaux. L'acquisition de ces nouveaux équipements et la construction d'une nouvelle plateforme portuaire au Môle Est sont des preuves de notre engagement au côté du port de Pointe-Noire afin de soutenir la compétitivité du pays », a-t-elle indiqué.

Au sein du port, l'entreprise poursuit son programme d'investissement afin de faire de Pointe-Noire le port de référence en eaux profondes et la plateforme d'excellence en transbordement sur toute la partie sud de la côte ouest africaine. En 2022 et 2023, Congo Terminal a dépassé le seuil de 1 000 000 EVP manipulés par an et envisage de traiter plus de 2 400 000 EVP par an d'ici 2027 avec la mise en service de la nouvelle plateforme portuaire actuellement en cours de construction.

Opérateur exclusif des activités de manutention de navires porte-conteneurs et rouliers escalant au port de Pointe Noire, Congo Terminal est engagée dans un partenariat public-privé qui lui permet de répondre aux exigences de ses clients armateurs, importateurs ou exportateurs.