Ile Maurice: Les agriculteurs formés au compostage des algues

Une formation d'une demi-journée sur le compostage des algues a débuté le jeudi 31 juillet à la station de recherche de Belle-Mare, promouvant la conversion écologique en compost des algues échouées sur le rivage et des déchets organiques.

Le Food and Agricultural Research and Extension Institute (FAREI), rattaché au ministère de l'Agro-industrie, est derrière cette initiative, qui a réuni 50 participants composés d'agriculteurs et d'entrepreneurs.

Le compostage d'algues améliore la fertilité des sols et la productivité des cultures, notamment pour les oignons et les fraises. Suite à une formation des formateurs, organisée le mois dernier, des formations directes aux agriculteurs seront dispensées lors de sessions d'une demi-journée.

Lors de l'événement de jeudi dernier, le ministre Arvin Boolell a souligné l'intérêt du compostage d'algues pour l'agriculture durable, la réduction de la dépendance aux engrais chimiques et l'amélioration de la santé des sols.

Il a souligné que ces initiatives s'inscrivent dans la phase 3 du Programme gouvernemental d'agriculture intelligente, qui prône les pratiques agroécologiques et la production locale d'en- grais biologiques, notamment de compost dérivé d'algues. Environ 435 espèces d'algues seraient présentes dans l'océan autour de l'île.

Le ministre a salué cette initiative visant à renforcer l'économie bleue et verte, à promouvoir la résilience de l'agro-industrie et à promouvoir une agriculture respectueuse du climat. Le junior minister Fabrice David a souligné le potentiel de transformation de l'agriculture grâce à l'innovation, tout en s'attaquant à des défis tels que l'eutrophisation et la prolifération des algues.

Il a souligné que le compostage des algues transforme les déchets en une ressource précieuse et a confirmé le soutien du ministère aux initiatives qui stimulent l'économie bleue et verte, convaincu de leur impact sur l'agriculture.