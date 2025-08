L'opposant camerounais, Maurice Kamto, ne sera pas candidat à la présidentielle du 12 octobre prochain. Pas parce qu'il ne le veut pas, mais parce qu'il en a été empêché. En effet, le Conseil constitutionnel auprès duquel il avait introduit un recours, a finalement validé le rejet de son dossier de candidature. Autrement dit, les grands juges ont entériné la décision de Elections Cameroon (ELECAM) qui estimait que le Manidem, sous la bannière duquel se présente Maurice Kamto, avait soumis deux dossiers de candidature. Jugeant cela incompatible avec les textes, elle avait donc préféré rejeter tous les deux dossiers. On veut bien y croire.

Sauf qu'en la matière, le Manidem n'était pas le seul. Même le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), parti au pouvoir, était dans la même situation. Deux membres dudit parti avaient aussi fait acte de candidature pour la présidentielle qui se profile à l'horizon. Il s'agit de Léon Theiller Onana et bien entendu du président sortant, Paul Biya, qui brigue un 8e mandat. Mais dans ce dernier cas, plutôt que de rejeter les deux dossiers de candidatures du RDPC, le Conseil constitutionnel, tout comme ELECAM, en a décidé autrement. Il a validé le dossier de Paul Biya et rejeté celui de Léon Theiller Onana. Pourquoi ce deux poids deux mesures ? Tout se passe, en effet, comme si les textes qui s'appliquent au Manidem ne sont pas les mêmes pour le RDPC qui régente le pays depuis plus de quatre bonnes décennies. En fait, on ne le sait que trop bien.

Si ce n'est pas un déni de démocratie, cela y ressemble fort

Le Conseil constitutionnel n'a fait qu'exprimer la volonté du prince régnant, en l'occurrence, Paul Biya qui, n'étant pas sûr de son fait, ne veut pas prendre de risques. Tirant leçon de la dernière présidentielle, il préfère faire place nette en écartant toute candidature gênante comme celle de Maurice Kamto qui, on le sait, ne compte pas pour du beurre. En fait, ce qui se passe au Cameroun s'inscrit dans l'ordre normal des choses. Il n'y a rien d'étonnant. Il fallait, du reste, faire montre de naïveté pour croire que le locataire du palais d'Etoudi donnerait la moindre chance à son principal challenger qui, en 2018, lui avait taillé des croupières.

Et pour ce faire, il peut compter sur des juges acquis à sa cause pour faire le sale boulot. Pouvait-il d'ailleurs en être autrement quand on sait qu'au Cameroun, les desiderata du papy Biya, font loi ? Toutes les institutions, on le sait, sont inféodées au pouvoir. A preuve, même le second candidat du Manidem qui a mis les bâtons dans les roues de Maurice Kamto, est connu pour avoir des accointances avec le ministère de l'Administration territoriale qui, en sous-main, tire les ficelles. En clair, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une candidature suscitée. Franchement, si ce n'est pas un déni de démocratie, cela y ressemble fort dans un pays comme le Cameroun où l'alternance s'en trouve constamment piégée. Et cela est d'autant plus vrai que Paul Biya, à ce qu'il paraît, manoeuvre pour se faire succéder par son fils Franck qui, encore tapis dans l'ombre, n'attend que le bon moment pour afficher ses ambitions. Sans doute parviendra-t-il à ses fins dans la mesure où, par couardise ou par résignation, les Camerounais donnent l'impression de laisser faire le tyran.