Soudan: La police dévoile les statistiques des rapports des citoyens sur la plateforme électronique

Le général de porte-parole officiel des forces de police, brigadier Fath Al-Rahman Mohamed a révélé le nombre total de rapports notés par les citoyens sur la plateforme électronique et leur classification.

Dans une déclaration au service de presse de la police, le général de brigade Fath Al-Rahman a expliqué que 111 576 signalements ont été enregistrés sur la plateforme, la plupart concernant des violations commises par des milices rebelles.

La plateforme a enregistré 81 258 signalements de véhicules perdus, 29 819 signalements d'atteintes aux biens, 86 signalements d'agressions contre des personnes et 413 signalements de personnes disparues. Il a ajouté que le nombre total de signalements enregistrés dans les commissariats de police de l'État de Khartoum, toutes localités confondues, s'élevait à 46 299, sous divers articles.

Il a souligné les mesures efficaces prises par les services de police compétents, en coopération avec Interpol, les organisations internationales et régionales et les pays voisins, pour récupérer les véhicules volés et rechercher les personnes disparues, en plus des enquêtes criminelles internes en cours et de la surveillance sur le terrain. Il a appelé les citoyens à signaler immédiatement tout pillage ou violation dont ils auraient été victimes.

Le porte-parole officiel de la police a souligné la capacité et la volonté de la police à instaurer la sécurité et la stabilité et à rendre justice.