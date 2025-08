Sénégal: Parution d'une anthologie littéraire et artistique sur le massacre de 'Thiaroye 44'

Dakar — Les éditions Aminata Sow Fall (EASF) de Vélingara ont annoncé, mardi, la publication d'une anthologie littéraire et artistique intitulée "Thiaroye 44, le trésor de la mémoire", a appris l'APS.

L'ouvrage est inspiré par le discours du président de la République prononcé le 1er décembre 2024, lors de la commémoration des 80 ans du massacre des tirailleurs sénégalais perpétré le 1er décembre 1944 à Thiaroye, dans la banlieue dakaroise, a dit son éditeur, Idrissa Sow "Gorkoodio".

Cette anthologie a, entre autres, pour objectif, de "dénoncer +le mensonge d'Etat+, réhabiliter 80 ans après +la mémoire d'hommes qui portaient l'uniforme français et sur lesquels les Français avaient retourné leurs fusils+ et aider nos contemporains à garder confiance en leur avenir, etc.", a dit Idrissa Sow.

Cette anthologie littéraire et artistique regroupe trente contributeurs composés d'écrivains, de poètes, de dramaturges du Sénégal, du Gabon, du Tchad, du Mali, de la France et de l'Italie dans le but de symboliser "la fraternité humaine".

"Ce livre s'inscrit dans l'écriture d'un autre narratif pour que l'Afrique s'approprie son histoire sur la base de la vérité des faits", a écrit le préfacier, Babacar Fall, professeur à l'université Cheikh Anta Diop.

Il souligne que les auteurs de cette anthologie invitent ainsi "à surmonter la douleur et à transfigurer les affres imposées aux tirailleurs" de tous les territoires de l'ancien empire de l'AOF - Afrique occidentale française - et de Madagascar.

"(...) C'est cet évènement tragique [le massacre des tirailleurs] que célèbre cette anthologie littéraire et artistique pour rappeler aux jeunes générations que le trésor de la mémoire est toujours vivace" écrit-il.

L'ancien directeur de la Francophonie, Maguèye Touré, coordinateur du comité de lecture précise que la publication de cette anthologie "Thiaroye 44, le trésor de la mémoire" vise à faire vivre dans la mémoire collective cet épisode douloureux de l'histoire du Sénégal et de l'Afrique.

Elle ambitionne aussi, selon lui, de rendre hommage, au-delà de Thiaroye, aux soldats africains qui ont combattu pour la liberté dans les deux guerres mondiales du 20e siècle.

Cet ouvrage est publié dans la collection Hiéroglyphes des éditions Aminata Sow Fall avec une illustration du pinceau du Sahel, l'artiste Kalidou Kassé.

Cela a été rendu possible grâce à l'appui du fonds d'aide à l'édition de la Direction du livre et de la lecture du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture.

'Thiaroye 44, le trésor de la mémoire" est la troisième anthologie des EASF après "Anthologie de la littérature casamançaise" (2021) et "3 juin 2024, l'appel de Rabat pour un Sénégal de paix et de prospérité" (2024).