Afrique: Déportation des migrants des USA - Le continent, nouveau Guantanamo de l'Oncle Sam ?

Il faut croire que le lot des indésirables dans les pays occidentaux est devenu le nouveau produit d'importation du Rwanda.

On se rappelle en effet qu'en avril 2024, au 10 Downing Street à Londres, le Pays des mille collines avait conclu un accord avec la Grande-Bretagne pour accueillir des migrants clandestins dont le gouvernement britannique ne voulait pas. Des fonds avaient même été décaissés, des habitations construites pour recevoir les indésirables. La machine était en marche jusqu'à ce que le changement de gouvernement ne rebatte les cartes. L'affaire a donc fini par tourner en eau de boudin, et le gouvernement britannique réclamait le remboursement des sommes déjà engagées.

Cette fois-ci, c'est vers les Etats-Unis que Paul Kagame regarde : Le Rwanda a conclu en juin dernier un accord avec le Pays de l'Oncle Sam, pour accueillir jusqu'à 250 migrants clandestins expulsés du territoire américain, parmi le million que Donald Trump s'est engagé à chasser des USA. Cette coopération bilatérale s'inscrit dans une politique américaine visant à accélérer les déportations vers des pays tiers, notamment africains.

Si l'on en croit à ce qu'affirme le ministre des Affaires étrangères rwandais, Olivier Nduhungirehe, cité par la porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo, l'accord repose sur des valeurs sociétales fortes : « Presque toutes les familles rwandaises ont connu les difficultés du déplacement, et notre société est fondée sur la réintégration et la réhabilitation ». Il y a une prédisposition naturelle de voler au secours des pauvres hères.

Vu sous cet angle, on ne peut que louer cette forme de solidarité africaine, dans la mesure où les futurs résidents au Rwanda bénéficieront d'un accompagnement complet comprenant une formation professionnelle, des soins de santé ainsi qu'une aide au logement, afin de faciliter leur réinsertion pour une nouvelle vie dans leur pays d'accueil.

Cependant, là où le bât blesse, derrière cette bonne intention, la réalité est plus cruelle que cela. Les personnes destinées à la déportation sont pour la plupart des criminels condamnés et détenus dans les prisons américaines pour des crimes souvent graves : meurtre, viol d'enfants... Tout comme donc si le Rwanda devenait une sorte de Guantanamo tropical pour accueillir les prisonniers de Trump. Avant le Rwanda, le Soudan du Sud et l'Eswatini avaient déjà conclu ce nouveau deal avec le nouveau locataire de la Maison Blanche, et il s'est révélé que les individus expulsés, originaires du Vietnam, de Cuba, du Yémen, de Jamaïque et du Laos, ont tous été condamnés pour des crimes aux Etats-Unis. Ces hommes seraient tellement violents que leurs pays d'origine ont refusé de les reprendre. Washington justifie ainsi leur envoi dans un pays tiers avec lequel aucun lien personnel n'est établi.

Une affaire pour le moins suspecte, cela d'autant plus que les termes du contrat ne sont pas véritablement connus. On imagine que ce n'est pas seulement pour les beaux yeux de Donald Trump que Salva Kiir, le roi Mswati III et Paul Kagame acceptent d'entrer dans ce jeu. Il doit y avoir certainement une contrepartie, sans que l'on sache réellement ce que c'est. Est-ce une aide financière américaine de quelque nature que ce soit ? Est-ce un taux moins salé dans le cadre de la guerre mondiale sur les droits de douanes engagés depuis quelques mois par le locataire de la Maison Blanche ? Difficile de voir clair dans ce dossier qui est opaque. Au regard de tout cela, il faut craindre que les dirigeants africains qui acceptent cette histoire se rendent omplices des dérives "trumpiennes", qui n'a que peu d'égards pour « les pays de merde », pour reprendre son expression fétiche lors de son premier mandat.