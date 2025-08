Afrique Australe: Sommet de la SADC - Les préparatifs s'accélèrent

À l'approche du 45e Sommet de la SADC, Madagascar intensifie les préparatifs. Accueil des délégations, chantiers et logistique rythment l'organisation.

À moins de deux semaines de l'ouverture du 45e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), Madagascar est engagée dans une phase de finalisation intense des préparatifs. L'événement, d'envergure diplomatique majeure, mobilise l'ensemble des institutions publiques dans une course contre la montre.

Les premières délégations, comprenant notamment de hauts responsables des États membres, ont déjà commencé à arriver. D'autres sont attendues dans les jours à venir, à l'occasion du Conseil des ministres de la SADC. L'arrivée des chefs d'État et de gouvernement est prévue à partir du 14 août. À ce stade, neuf chefs d'État ont confirmé leur présence.

L'accueil des participants est réparti entre plusieurs établissements hôteliers de haut standing à Antananarivo, dont le Radisson Blu, le Carlton et le Novotel. Les chefs d'État et de gouvernement y séjourneront, tandis que les autres membres des délégations seront hébergés dans d'autres hôtels de la capitale. L'hôtel cinq étoiles d'Ivato, situé à proximité du Centre de conférence internationale (CCI) où se tiendra le sommet, ne recevra pas de délégations officielles, mais servira de centre de presse afin d'assurer de meilleures conditions techniques et sécuritaires à la couverture médiatique.

« L'expérience du dernier sommet de la Commission de l'océan Indien (COI) a montré que le centre de presse à l'intérieur du CCI était techniquement inadapté à l'affluence des journalistes. Nous avons donc anticipé en transférant le centre dans un espace plus vaste », indique une source au ministère des Affaires étrangères.

Dispositif sécuritaire

Un dispositif sécuritaire renforcé a été déployé autour des principaux hôtels et sur les axes stratégiques de la capitale, notamment à Ankorondrano, Ivato et dans le centre-ville.

Outre les infrastructures d'accueil et les espaces de conférence, les préparatifs incluent l'organisation d'événements parallèles, dont des visites de sites économiques et touristiques. Sur l'axe Tsarasaotra-Ivato, des travaux sont en cours pour l'aménagement de villages artisanaux mettant en avant le savoir-faire local. L'élargissement à quatre voies de cette route se poursuit, tandis que des opérations de remblai et de goudronnage sont menées jusqu'aux « Lake Village » d'Ivato.

En centre-ville, des travaux de voirie sont également en cours, avec notamment la réfection de bordures à proximité de l'hôtel Carlton à Anosy. À mesure que l'ouverture du sommet approche, l'objectif affiché reste la livraison à temps des chantiers et une organisation sans incident, alors que la Grande Île ambitionne de renforcer son positionnement au sein de la SADC.