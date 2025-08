Soudan: Hemedti et deux de ses frères inculpés par contumace pour crimes de guerre et génocide

Au Soudan, le Tribunal spécial de lutte contre le terrorisme et les crimes contre l'État a inculpé, par contumace, lundi 4 août, Mohamed Hamdane Dagalo dit Hemedti, commandant des Forces de soutien rapide (FSR) et deux de ses frères, ainsi que treize autres personnes. Ils sont accusés de génocide et des différents crimes, notamment du meurtre de l'ancien gouverneur du Darfour-Ouest, Khamis Abdullah Abkar.

Selon le communiqué du procureur, le Tribunal de Port-Soudan, a officiellement accusé le dirigeant des paramilitaires Mohamed Hamdane Dagalo dit Hemedti, ainsi que deux de ses frères d'avoir commis un génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et d'avoir planifié l'attaque sur El-Geneina. Ils sont également accusés « d'atrocités commises contre des civils et leurs biens ».

Quant au commandant du secteur du Darfour-Ouest, Abd al-Rahman Jumaa, il lui est reproché d'avoir attaqué El-Geneina, supervisé l'assassinat du gouverneur du Darfour-Ouest et d'avoir commis des actes de génocide contre des milliers de Masalits en enterrant certains d'entre eux vivants.

Selon le tribunal, les autres accusés ont fomenté l'attaque et commis des viols, des tortures et des pillages. El-Geneina capitale du Darfour de l'ouest, a été attaquée le 15 avril 2023. La tribu masalit, a été visée, ce qui a entrainé la mort de centaines de personnes et le déplacement de dizaines de milliers d'autres vers le Tchad.

L'ancien gouverneur du Darfour de l'Ouest, Khamis Abkar et son frère, ont été tués à El-Geneina le 14 juin 2023, peu après leur arrestation par les FSR, qui ont publié une vidéo montrant le gouverneur assassiné et son corps torturé.

Le tribunal a confirmé que les charges avaient été portées sur la base de preuves solides et de témoignages, en l'absence des accusés et de leur défense, et a annoncé que le dossier était mis en délibéré après l'audition du dernier témoignage. Parmi les douze témoins figurait Saad Bahr Eddin, le sultan des Masalits.