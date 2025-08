Afrique: Coup d'envoi, à Annaba, de la cérémonie de clôture des 1ers Jeux scolaires africains

ANNABA — La cérémonie de clôture des 1ers Jeux scolaires Africains, qui se sont déroulés du 26 juillet au 5 août dans les villes d'Annaba, de Constantine, de Sétif et de Skikda, a débuté mardi soir au stade du 19-Mai 1956 d'Annaba.

La cérémonie de clôture de ces jeux organisés sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a eu lieu en présence des ministres des Sports, Walid Sadi, de la Jeunesse chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustapha Hidaoui, de l'Education nationale, Mohamed Seghir Saadaoui, ainsi que des présidents de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA), Mustapha Berraf, et du Comité d'organisation des jeux, Amar Brahmia, ainsi que des représentants des autorités de la wilaya d'Annaba et d'athlètes algériens et étrangers.

Officiellement lancée le 26 juillet dernier, cette manifestation sportive continentale a vu la participation de 1.700 athlètes représentant 47 pays africains.

Elle a été marquée par une compétition loyale et un esprit sportif élevé.

L'Algérie a remporté, haut la main, le titre de cette première édition en terminant, après 9 jours de compétition, en tête du classement des médailles, avec un total de 245 médailles, dont 103 d'or, 80 en argent et 61 en bronze.

L'Algérie devance, au classement, l'Egypte qui a remporté 115 médailles (59 en or, 33 en argent et 23 en bronze) et la Tunisie qui a décroché 155 médailles (34 en or, 69 en argent et 52 en bronze).