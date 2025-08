Afrique: La Tunisie mise sur la coopération économique africaine pour ouvrir de nouveaux marchés

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a réaffirmé l'engagement de la Tunisie à soutenir les opportunités économiques à l'étranger et à accompagner les hommes et femmes d'affaires tunisiens, lors d'une réception organisée par le Tunisia-Africa Business Council (TABC) en l'honneur des chefs des missions diplomatiques tunisiennes à l'étranger.

Dans son allocution, Nafti a insisté sur la nécessité d'une approche innovante pour renforcer la coopération économique africaine, en s'appuyant sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA). Il a souligné l'importance de promouvoir les investissements, le tourisme et les exportations tunisiennes, affirmant que cette démarche requiert des outils performants pour soutenir l'économie nationale et ouvrir de nouveaux marchés.

Le président du TABC, Anis Jaziri, a salué le soutien continu du ministère des Affaires étrangères et des missions diplomatiques tunisiennes, notamment leur contribution à l'organisation du forum annuel « Financing Investment & Trade in Africa » (FITA).

L'événement a été ponctué par la présentation du « Consortium Tunisien pour le Développement Africain » (TUCAD), une initiative regroupant plusieurs institutions tunisiennes spécialisées dans les infrastructures, l'énergie et les transports. Ce consortium vise à accéder aux marchés africains grâce à un programme d'actions, en coordination avec les services du ministère des Affaires étrangères et ses missions diplomatiques.

Cette réception a été marquée par la présence d'ambassadeurs africains accrédités en Tunisie ainsi que de plusieurs hommes d'affaires tunisiens opérant en Afrique.