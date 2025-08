Tunisie: L'EST débute par un nouveau sacre - Une bonne première impression !

Certes, les automatismes ne sont pas encore totalement huilés, les joueurs, les nouvelles recrues notamment, ont fait ce qu'il fallait. Une courte mais précieuse victoire qui permet à l'Espérance d'enchaîner par un troisième trophée au titre de la saison 2024-2025.

Sur quatre titres possibles, Maher Kanzari, qui a pris le train en marche au mois de mars, en a remporté trois : Championnat, Coupe et Supercoupe de Tunisie. Le seul trophée qui a échappé à Kanzari est la Ligue des champions. Deux semaines à peine après avoir pris les commandes de l'équipe, il a affronté Mamelodi Sundowns à Pretoria en quart de finale aller de la C1 africaine.

En concédant la défaite à l'aller (0-1) et faisant un résultat nul et vierge à la manche retour à Radès, l'Espérance a été éliminée par son rival sud-africain. Ce fut le seul échec de Maher Kanzari.

De retour à la compétition et en dépit d'une préparation tronquée, les "Sang et Or", sans être brillants, ont fait l'essentiel en remportant une courte victoire à la faveur d'un penalty transformé par Youssef Belaïli à la 39'.

Pour la suite des débats, les Espérantistes ont géré leur ascendant en faisant preuve d'un réalisme irréprochable. Face à une formation stadiste qui jouait l'attaque à outrance, il fallait se montrer vigilant derrière. En ce sens, Yassine Meriah et ses camarades de la défense ont fait le boulot en fermant toutes les issues qui menaient à la cage de Memmiche, à même de barrer la route aux attaquants stadistes avant d'atteindre la zone des 16 mètres.

Keita n'est pas passé inaperçu

Alors que les critiques ont fusé de partout durant la période d'intersaison quant aux recrutements effectués, un nouveau venu a laissé, dimanche, une première bonne impression. Il s'agit de l'arrière droit mauritanien, Ibrahima Keita, qui s'est distingué par ses montées régulières à même de peser par moments sur la défense stadiste, tout en accomplissant son rôle défensif.

Un autre joueur a laissé une forte impression bien qu'il ait repris les entraînements tardivement en ratant la première phase consacrée entre autres à l'aspect physique. Il s'agit de Youssef Belaïli qui a provoqué le penalty avant de le transformer, sans compter sa passe décisive à Houssem Tka qui a failli doubler la mise, mais le portier stadiste, Noureddine Farhati, auteur d'une belle parade, efface un but tout fait.

Cela dit, Houssem Tka, même s'il n'a pas marqué de but, n'a pas démérité. Achraf Jabri n'a pas démérité non plus en sortant un bon match. Jabri n'a pas marqué, mais a livré lui aussi une passe décisive en servant Konaté sur un plateau, mais ce dernier n'a pas su exploiter le ballon en tirant à côté.

Sur l'ensemble du match, l'Espérance a présenté un visage plutôt rassurant avec un titre à la clef.

Malgré la consécration, Maher Kanzari reconnaît qu'il y a encore des détails à régler : "C'était un match de début de saison entre deux équipes en pleine préparation, même si nous étions plus en forme que le Stade Tunisien, étant donné que nous avons continué à jouer sur plusieurs fronts jusqu'à la fin de la saison dernière. Je suis très heureux de ce titre malgré certaines lacunes que nous devrons corriger dans les prochains matches, à mesure que le rythme des compétitions s'intensifie".