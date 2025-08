Tunisie: Un conseil ministériel consacré à l'initiative de l'ESCWA relative à la conversion de la dette extérieure en investissements

Tunis — Un conseil ministériel restreint tenu, mardi matin, sous la présidence de la cheffe du Gouvernement, Sarah Zaafrani Zenzri, a été consacré à l'examen de l'initiative de la Commission économique et sociale des Nations Unies (ESCWA) relative à la conversion de la dette extérieure en investissements, dans le dessein de mettre en oeuvre des projets d'adaptation aux défis climatiques, ce qui permettra de contribuer à l'amélioration des indicateurs économiques, sociaux et environnementaux.

Cette initiative, lancée par l'ESCWA et à laquelle la Tunisie avait adhéré, vise à permettre aux États membres de financer des projets d'adaptation aux défis climatiques, dans le cadre d'une approche de financement innovant, et ce, en oeuvrant à convertir des montants de la dette extérieure bilatérale en investissements qui serviront à mettre en place des projets qui s'alignent sur les priorités nationales et s'adaptent aux choix et plans de développement des pays.

Zenzri a souligné, à cette occasion, que cette initiative se présente comme une opportunité pour améliorer la viabilité financière et les investissements, en lançant plusieurs projets dans les filières de la sécurité hydrique, de la gestion des eaux usées, de la transition énergétique, et de la transition écologique et du développement régional.

Ceci permettra, d'après elle, de renforcer la capacité nationale à relever les défis climatiques, et d'instaurer une économie nationale qui rompe avec les modèles traditionnels, fondés sur l'inégalité et la dépendance. La finalité consiste à améliorer le niveau de vie des citoyens, en créant de nouveaux postes d'emploi et en impulsant le niveau de développement dans les régions les plus pauvres et les plus vulnérables.

La cheffe du Gouvernement a, dans le même cadre, indiqué que l'initiative de l'ESCWA s'adapte avec la vision de l'État tunisien en matière de financement du développement et de la lutte contre les problématiques climatiques.

Le conseil a passé en revue une liste de projets qui seront présentés dans le cadre de la conversion,laquelle (liste) sera enrichie par d'autres projets qui seront mis en place grâce aux négociations bilatérales avec les partenaires internationaux en concrétisation de ladite initiative.

Ces projets sont le fruit des recommandations emises par les conseils locaux et régionaux et les conseil des districts dans le cadre de l'élaboration du plan de développement 2026/2030.

Ils concernent les secteurs des ressources hydrauliques, les énergies renouvelables, la gestions des stations d'assainissement, la réforme de l'éco-système forestier et la protection du littoral.

Il s'agit également de réaliser sept indicateurs; à savoir le renforcement de la part des énergies renouvelables dans le total du mix énergétique à hauteur de 35% à l'horizon 2030, la restructuration de l'éco-système forestier tunisien, outre l'amélioration de la capacité de résistance des zones côtières face au changement climatique et et le niveau de vie des catégories sociales vulnérables.

A la fin de ses travaux, le conseil ministériel a appelé à la concrétisation du projet relatif à l'initiative de l'ESCWA et de maîtriser la négociation concernant le programme pilote relatif aux projets présentés avec les partenaires internationaux afin de signer l'accord de conversion avant la fin 2025.