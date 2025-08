Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 06 août 2025

revue de presse

L'Afrique du Sud renforce ses capacités en statistiques énergétiques grâce à l'AFREC

La Commission africaine de l’énergie (AFREC) a clôturé un atelier technique de trois jours en Afrique du Sud, destiné à améliorer la collecte et la gestion des statistiques énergétiques nationales, indique un communiqué de l’Union africaine.

Organisé du 30 juillet au 1er août, l’atelier a réuni 20 experts issus du Département de l'Électricité et de l'Énergie (DEE), de l’Institut sud-africain pour le développement de l’énergie (SANEDI) et du Département des Forêts, de la Pêche et de l’Environnement (DFFE), dont 12 femmes, marquant un engagement en faveur de l’égalité des genres. (Source : allAfrica )

Cameroun : Vives réactions après l'éviction définitive de Maurice Kamto de la course à la présidentielle

Au Cameroun, le Conseil constitutionnel a rejeté ce mardi 5 août le recours de l'opposant Maurice Kamto et confirmé la décision d'Elecam, l'organe en charge des processus électoraux au Cameroun, de l'exclure de la course à la présidentielle. Maurice Kamto avait été déclaré officiellement deuxième à l'élection de 2018. Cette fois, le 12 octobre prochain, il ne pourra pas affronter lui-même dans les urnes le président Paul Biya, qui, à 92 ans, brigue un huitième mandat. Immense déception pour les soutiens de Maurice Kamto, mais pour les autorités, « le droit a été dit ». ( Source : RFI )

Afrique Australe : Les USA imposent jusqu’à 15 000 dollars de caution pour les touristes du Malawi et de la Zambie

À partir du 20 août 2025, les citoyens de Zambie et du Malawi devront verser une caution pouvant aller jusqu’à 15 000 dollars pour obtenir certains visas touristiques ou d’affaires pour les États-Unis.

Cette mesure, annoncée mardi par le département d’État américain, s’inscrit dans le cadre d’un programme pilote voulu par l’administration du président Donald Trump, qui affirme vouloir renforcer le respect des conditions de séjour sur le territoire américain. ( Source : Entrevue )

Centrafrique : Des ex-combattants de l'UPC déposent les armes

Le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR) prend un tournant décisif en République centrafricaine.

Dans le village de Maloum, à 55 kilomètres de Bambari, d’anciens combattants du groupe armé UPC (Unité pour la Paix en Centrafrique) ont remis leurs armes dans le cadre de l'accord de paix signé le 19 avril à N'Djamena (Tchad) entre le gouvernement centrafricain et deux groupes armés : l’UPC et 3R (Retour, Réclamation, Réhabilitation). ( Source : Africanews )

Afrique de l'Ouest : Maada Bio pour un partenariat renforcé entre la Cédéao et l’AES

Le nouveau président en exercice de l’Autorité Cédéao multiplie les initiatives diplomatiques pour réconcilier l’organisation sous-régionale avec les trois pays sahéliens qui ont quitté la Communauté en janvier dernier.

Six semaines après le 67e sommet d’Abuja du 22 juin qui avait créé une troïka ministérielle pour gérer la sortie du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), le président sierra-léonais Julius Maada Bio a relancé mardi l’appel au dialogue avec les pays de la Confédération des États du Sahel (AES). ( Source : Apanews )

Parlement rwandais - Accès à la contraception à 15 ans

Le Parlement rwandais vient d’adopter un projet de loi sur la santé régissant l’octroi des services de contraception à partir de 15 ans et la maternité de substitution.

Ce projet de loi contient plus de 111 articles. Il a été préparé dans le but d’harmoniser les lois relatives aux services médicaux, la disposition relative à l’abaissement de l’âge du consentement à recevoir des services médicaux afin de répondre aux problèmes des grossesses non désirées chez les adolescentes. ( Source : Lecanape )

Congo-Kinshasa : Dans l'attente d'un gouvernement d'union

Pour la coalition Lamuka de Martin Fayulu par exemple, pas question d’entrer dans un gouvernement de large union, sans un dialogue national qui réunirait tous les Congolais.

"Nous demeurons ouverts à un dialogue avec toutes les parties prenantes dans le but de dégager une solution consensuelle capable de restaurer une paix durable à travers le pays et surtout, d'apaiser les tensions internes", explique Jean-Marc Kabunda, l'un des responsables de Lamuka. ( Source : Deutsche Welle )

Les échanges commerciaux entre la Turquie et le Sénégal repartent à la hausse

Après un ralentissement observé en 2023, les échanges commerciaux entre le Sénégal et la Turquie ont connu une nette reprise en 2024, atteignant 249,1 milliards FCFA, selon les dernières données disponibles.

Ce rebond marque une progression notable par rapport aux 185,3 milliards enregistrés l'année précédente, même s'il reste en deçà du record de 261 milliards FCFA établi en 2022. ( Source : Le Soleil )

CHAN 2024 : Le Congo accroche le Soudan, le Sénégal maîtrise le Nigeria

Les derniers matchs de la première journée de la phase de groupes du CHAN 2024 ont été joués à Amaan Stadium de Zanzibar en Tanzanie. Le Groupe D était à l'honneur avec deux résultats différents. Un nul (1-1) entre le Congo Brazzaville et le Soudan et la victoire (1-0) du Sénégal sur le Nigeria. Ce choc de la journée a été enlevé par les Lions locaux. ( Source : Sport News Africa )

Burundi : Le nouveau Premier ministre prête serment

Le nouveau Premier ministre du Burundi, Nestor Ntahontuye, a prêté serment mardi 5 août à Bujumbura devant le président Évariste Ndayishimiye et le Parlement réuni en congrès, lors d’une cérémonie retransmise en direct sur les réseaux sociaux.

Nestor Ntahontuye ne s’est pas exprimé devant les deux chambres issues des élections législatives et communales du 5 juin. Son prédécesseur, le général Gervais Ndirakobuca, a été élu à la tête du Sénat. ( Source : JeuneAfrique )