Mali: BRVM - La BOA du pays réalise la meilleure performance du marché des actions ce mardi 5 août 2025

Au terme de la séance de cotation de ce mardi 5 août 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre BOA Mali a réalisé la meilleure performance du marché des actions avec une hausse de 7,37% de son cours.

Le cours de cette valeur est ainsi passé de 3 390 FCFA la veille à 3 640 FCFA ce 5 août 2025, soit une augmentation de 250 FCFA. Au premier trimestre 2025, cet établissement bancaire a réalisé un résultat net 3,021 milliards FCFA contre 1,580 milliard de FCFA au premier trimestre 2024, soit une forte hausse de 91,18%. La banque n'a pas encore publié ses résultats du premier semestre 2025.

BOA Mali (7,37% à 3 640 FCFA) occupe ainsi la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours, suivi respectivement par Bernabé Côte d'Ivoire (plus 7,20% à 1 340 FCFA), SAFCA (plus 7,07% à 985 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 4,76 % à 550 FCFA) et SAPH Côte d'Ivoire (plus 4,69% à 6 700 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Loterie Nationale du Bénin (moins 7,46% à 4 340 FCFA), ETI Togo (moins 6,25% à 15 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 2,71% à 2 150 FCFA), Oragroup Togo (moins 1,57% à 1 565 FCFA) et SONATEL Sénégal (moins 1,40% à 24 650 FCFA).

La valeur totale des transactions s'est établie à 875,712 millions FCFA contre 617,014 millions de FCFA la veille.

Pour sa part, la capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 16,531 milliards, s'établissant à 11 985,628 milliards de FCFA contre 12 002,159 milliards de FCFA le 4 août 2025.

Celle du marché obligataire est aussi en baisse de 30,092 milliards, en passant de 10 525,353 milliards de FCFA la veille à 10 525,353 milliards de FCFA ce mardi 5 août 2025.

L'indice BRVM Composite a régressé de 0,14% à 310,86 points contre 311,29 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 enregistre une baisse de 0,11% à 150,48 points contre 150,65 points la veille. Par contre, l'indice BRVM Prestige a progressé 0,64% à 129,00 points contre 128,20 points précédemment.