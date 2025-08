Afrique: CHAN 2025 - Les Lions locaux face au défi des Supers Eagles

Détenteur du titre en 2023, le Sénégal effectue sa première sortie au Championnat d'Afrique des nations (Chan) ce mardi à 17h00. Les « Lions » locaux font face au Nigéria dans une affiche qui promet d'être disputée.

C'est parti pour le Championnat d'Afrique des nations (Chan) « Tanzanie-Ouganda-Kenya 2025 ». Le Sénégal remet en jeu son titre acquis en 2023 en Algérie. Pour leur entrée en matière dans la compétition, les « Lions » locaux s'offrent un duel de taille face au Nigéria. Un choc compliqué pour l'équipe nationale locale du Sénégal qui n'a pas réalisé les meilleurs résultats possibles en préparation.

Les hommes de Souleymane Diallo, avant de prendre la direction de la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya qui co-organisent la 8e édition du Chan, ont livré deux rencontres amicales face à la Guinée. Avec un succès (1-0) et un nul (0-0), c'est surtout la qualité du jeu déployé par les Sénégalais qui n'a pas rassuré. Les deux dernières rencontres amicales, sanctionnées par des défaites contre l'Ouganda (2-1) et la Tanzanie (2-1), ont révélé les incertitudes. Il faudra donc relever le niveau de jeu pour affronter le Nigéria pour ce choc prévu ce vendredi au nouveau. Serigne Moctar Koïté, seul rescapé du dernier Chan en Algérie, et ses coéquipiers doivent surmonter la pression.

Surtout que deux autres rencontres de haute facture les attendent contre le Congo et le Soudan, qui sont logés dans la même poule D. Les joueurs sénégalais devraient être motivés par la nécessité de conserver l'un des rares trophées qui restent encore dans l'escarcelle de leur pays. Après une véritable razzia entre 2022 et 2022, le Sénégal a tour à tour perdu la Can, la Can U20, la Can U17. Aux locaux d'impulser une nouvelle dynamique et cela passe par un succès sur le Nigeria qui, malgré son statut de géant d'Afrique, n'a jamais remporté le Chan.