Sénégal: Digitalisation des procédures de partenariats public-privé - Une plateforme lancée

Le Sénégal franchit une étape décisive dans la modernisation de son administration avec le lancement officiel de la plateforme Source PPP Sénégal. Présidée par le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, cette initiative vise à digitaliser l'ensemble du processus de passation des contrats de Partenariats Public-Privé (PPP). Une avancée majeure pour la transparence et l'efficacité de la gouvernance économique du pays.

Source PPP Sénégal est bien plus qu'une simple plateforme : c'est un outil stratégique conçu pour numériser toutes les démarches, de la publication des appels à projets à la signature finale des contrats. Son objectif est clair : rendre ces procédures « plus rapides, transparentes et efficaces », comme l'a souligné un communiqué officiel du ministère.

Le ministre Abdourahmane Sarr a précisé la vision derrière ce projet : « L'objectif de SOURCE SENEGAL est d'offrir aux autorités contractantes la possibilité de mener l'ensemble des procédures de passation d'un contrat de PPP de manière entièrement digitalisée. »

Ce lancement s'inscrit directement dans la ligne directrice du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui a toujours fait de la digitalisation de l'administration publique un pilier de la transformation économique du pays. La plateforme Source PPP Sénégal ambitionne de faire du pays un modèle de gouvernance numérique sur le continent africain.

Cette initiative est également alignée sur les grandes orientations de l'État. Elle répond à l'Agenda National de Transformation « Sénégal 2050 » et à la Stratégie Nationale de Développement, qui prévoient de mobiliser 4 370 milliards de francs CFA entre 2025 et 2029 grâce aux PPP. En structurant chaque projet selon des normes juridiques, techniques et financières strictes, la plateforme vise à attirer des investissements privés fiables et durables, essentiels pour concrétiser ces ambitions.

Une plateforme conforme et accessible

La plateforme garantit une accessibilité nationale et une diffusion homogène des informations, ce qui favorisera une concurrence saine et ouverte. En plus de réduire les délais et les coûts administratifs, elle respecte les meilleures pratiques internationales et est en totale conformité avec la loi sénégalaise sur les contrats de PPP.

Le ministre a lancé un appel à l'engagement collectif, invitant tous les ministères, sociétés nationales et agences d'exécution à s'approprier cet outil. « Votre engagement collectif garantira la réussite de cette transformation numérique », a-t-il insisté, soulignant l'importance de la mobilisation du secteur privé pour la réalisation des infrastructures durables et inclusives.

Ce projet d'envergure a pu voir le jour grâce au soutien de partenaires stratégiques tels que la Coopération Technique Allemande (GIZ), la Banque Africaine de Développement (BAD) et la Fondation SIF, que le ministre a chaleureusement remerciés pour leur contribution.