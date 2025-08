Tunisie: Préparation du plan de développement 2026-2030 - L'heure est à l'accompagnement des conseils des districts

Une conférence a été ouverte hier par Samir Abdelhafidh, dédiée au processus d'accompagnement à apporter aux conseils des districts, et ce, à travers le dialogue avec les représentants des ministères concernés et des structures publiques sur les exigences de réussite de cette troisième étape de préparation du plan de développement national.

Après l'achèvement de la préparation du plan de développement 2026-2030 aux niveaux local et régional, le ministère de l'Economie et de la Planification a ouvert, hier lundi, une conférence qui s'inscrit dans le cadre de la poursuite des travaux de préparation et d'accompagnement au niveau régional.

Cette conférence a été dédiée au processus d'accompagnement à apporter au profit des conseils des districts, et ce, à travers le dialogue avec les représentants des ministères sectoriels et des structures publiques sur les exigences de réussite de cette troisième étape de préparation du plan de développement national.

D'après un communiqué du département, cette rencontre de deux jours se déroulera sous forme d'ateliers sur un certain nombre d'axes, à savoir les infrastructures et l'environnement, le développement social et le capital humain, le développement des activités économiques, le cadre institutionnel et législatif, l'investissement et l'initiative.

Le forum, qui a été inauguré par Samir Abdelhafidh, a réuni les présidents et membres des conseils des districts, des représentants des ministères concernés, des structures publiques et un certain nombre de cadres du ministère de l'Economie et de la Planification.

Dans son discours, Samir Abdelhafidh a affirmé que le ministère de l'Economie et de la Planification, après une série de réunions organisées avec les conseils élus aux niveaux local et régional, a récemment lancé une nouvelle série de réunions au niveau des districts.

Dans ce contexte, le ministre a souligné l'importance de cette conférence, qui ouvre la troisième étape de la préparation du plan, puisqu'elle offre une bonne occasion d'avoir un dialogue avec les représentants des ministères et des structures publiques sur un certain nombre de questions de développement.

Dans le même contexte, le ministre a ajouté que cette rencontre se présente comme une concrétisation des instructions du Président de la République, Kaïs Saïed, sur la nécessité d'apporter l'accompagnement nécessaire à tous les conseils concernés et l'importance d'écouter leurs préoccupations et aspirations tout au long de la préparation du plan de développement.

Il a également relevé l'importance de prendre en compte le nombre de défis existant à tous les niveaux, notamment liés aux équilibres financiers de l'État, afin que les projets et programmes proposés puissent être mis en oeuvre pour contribuer à la réalisation du développement économique et du progrès social, complets et équitables dans le cadre de l'unité de l'État.

Le ministre a, de même, salué les efforts des conseils élus aux niveaux local et régional pour mener à bien leurs travaux de la meilleure façon et le travail de tous les cadres et structures de développement régional et de toutes les structures publiques intervenantes pour leur soutien et leur accompagnement dans les travaux des conseils, sans pourtant exercer de pression ou autre forme de tutelle sur leurs options, appréciant dans le même contexte le rôle des autorités locales et régionales dans le soutien de ce processus.