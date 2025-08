Tunisie: Kasserine - Un projet de route relance l'intérêt pour un site archéologique enfoui

Dans le cadre de l'accord conclu entre l'Institut national du patrimoine (INP) et la Direction générale des ponts et chaussées relevant du ministère de l'Équipement et de l'Habitat, des fouilles préventives et des études archéologiques ont été menées sur le site antique de Khenguet Essellougui, situé le long de la route régionale n°91 dans le gouvernorat de Kasserine.

Ce chantier, entamé en mai 2025 et achevé dans un délai record, visait à permettre la reprise des travaux d'aménagement et de revêtement de cette route, restés à l'arrêt depuis près de dix ans. Grâce à l'engagement total de l'INP -- mobilisant chercheurs, conservateurs, techniciens et ouvriers avec tous les moyens logistiques nécessaires -- une intervention archéologique d'envergure a pu être réalisée, sans compromettre les délais de réalisation du projet routier.

Ce site, témoin précieux de l'histoire de la région, met en lumière la richesse patrimoniale de Kasserine, une région trop souvent ignorée dans les grands projets d'aménagement. Ce projet illustre la nécessité de concilier développement des infrastructures et valorisation du patrimoine, afin de stimuler à la fois la mobilité et la dynamique économique tout en préservant les traces de notre histoire commune.

La région de Kasserine, dotée d'un héritage archéologique d'exception, mérite un intérêt accru pour la mise en valeur de ses sites, qui constituent un levier stratégique pour le développement local et touristique.

Au-delà de son aspect purement technique, ce projet met en lumière la richesse archéologique unique du gouvernorat de Kasserine, véritable écrin d'histoire situé au coeur de la Tunisie. Ce territoire recèle un patrimoine antique d'une rare densité.

En réhabilitant ses routes tout en redonnant vie à ses vestiges, Kasserine affirme sa double vocation : carrefour de mobilité et berceau de civilisations. Il est temps que ses trésors archéologiques, à l'image de Sbeïtla et de tant d'autres sites méconnus, soient pleinement reconnus comme des atouts majeurs pour un développement durable, éducatif et touristique...