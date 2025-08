Tunisie: « Sur la route enchantée » au festival de Carthage - Comme un air de candeur

Précédée sur scène par ses amis Bécassine, le chat beauté, Jeannot le lapin, le renard Guignol, la chanteuse de 83 ans, avec son emblématique coiffure et look de scène, a exprimé sa joie de se produire en Tunisie : « Vous êtes là les enfants?! ».

Chantal Goya, celle qui a fait rêver et émerveiller les enfants de la France depuis la fin des années 70, avec des succès comme Bécassine, C'est Guignol !, Monsieur le chat botté, Pandi Panda... était parmi nous le 3 août, dans le cadre de la 59e édition du festival de Carthage pour présenter son nouveau spectacle rétrospectif «Sur la route enchantée». Une soirée organisée avec le soutien du ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes âgées.

Tout francophone ou francophile qui se respecte a dû, au moins une fois, entonner un des refrains de ses chansons enfantines, à l'instar de «Bécassine» ou encore de «Lapin». Cette dernière chanson écrite par Roger Dumas sur une musique de l'époux et compagnon de route de la chanteurse, Jean-Jacques Debout, en 1977, est l'un de ses plus grands succès.

A Carthage, celles et ceux des plus nostalgiques qui ont fait le déplacement ont pu chanter en choeur l'histoire de ce lapin qui, un matin, a tué un chasseur, parmi les autres enregistrements de morceaux proposés avec une bande (musique et voix) en play-back.

Précédée sur scène par ses amis Bécassine, le chat beauté, Jeannot le lapin, le renard Guignol, la chanteuse de 83 ans, avec son emblématique coiffure et look de scène, a exprimé sa joie de se produire en Tunisie : «Vous êtes là les enfants?!» J'ai connu vos parents quand ils étaient petits. Je pensais souvent à vous quand je venais en vacances en Tunisie avec ma famille et mes amis. Je vous aime», a-t-elle lancé à son entrée sur scène, visiblement émue par le nombre important de gens présents.

Beaucoup de ce public découvrait pour la première fois l'univers enfantin de Chantal Goya qui les a emmenés dans la forêt imaginaire de Brocéliande, en compagnie de ses célèbres personnages à travers des tableaux chantés et dansés.

La découverte n'a peut-être pas été aussi magique que ça avec une nouvelle génération bercée par les écrans et les jeux vidéo (d'ailleurs certaines familles ont quitté les lieux lors de l'entracte de 20 minutes qui leur a paru un peu long).

L'alchimie n'a peut-être pas opéré avec tous les adultes, hormis ceux qui sont familiers à son univers et qui ont sûrement été un peu déçus par le «playback» ( une manière de faire pour laquelle la chanteuse a été souvent critiquée et qui est devenue une caractéristique de ses représentations, la qualifiant elle-même de «livre play-back»).

Certains ont tout de même su profiter jusqu'au bout de la présence inédite de Chantal Goya qui, entre deux morceaux où elle effectuait des petits pas de danse avec ses compagnons, prenait la parole pour présenter les différentes étapes de son concert-histoire ou pour chanter quelques refrains en sollicitant la complicité du public, comme ce fut le cas avec «L'Alphabet en chantant».

Avec «Sur la route enchantée», la chanteuse célèbre un demi-siècle d'une carrière entamée en 1975 presque par erreur. À l'époque, elle avait 33 ans et se rêvait journaliste. Mais le 10 mai 1975, cela change quand elle remplace au pied levé Brigitte Bardot dans une émission de Maritie et Gilbert Carpentier. Sans le vouloir, cette dernière aura lancé la carrière de Chantal Goya.

« J'ai remplacé Brigitte Bardot quand elle a été malade », a-t-elle raconté à Carthage avant de présenter avec émotion «Adieu les jolies foulards» composée par Jean-Jacques Debout pour Goya à la dernière minute lors de cette émission.

Celle qui fait partie de chaque famille de Français, de leur mémoire collective et qui était parmi nous sur la scène antique, a su, malgré le fossé référentiel et générationnel, ramener une certaine candeur, enchantant les plus nostalgiques des francophones. Elle poursuivra sa tournée française entamée en automne dernier jusqu'en 2026.