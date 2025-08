Burkina Faso: Cinéma - Un réalisateur ghanéen retrace les actes de déstabilisation contre le Président Ibrahim Traoré

Le cinéaste ghanéen Kwadwo Nkansah, alias Lil Win, a présenté le 2 août 2025, l'avant-première de son film The Last African Hero (Le Dernier Héros Africain), dans lequel il retrace les nombreuses tentatives de déstabilisation contre le Président Ibrahim Traoré, tout en apportant son soutien à la Révolution populaire et progressiste en cours au Burkina Faso.

La première projection du film Captain Ibrahim, The Last African Hero, réalisé par le cinéaste ghanéen Kwadwo Nkansah alias Lil Win, s'est tenue, samedi 2 août 2025, à Kumasi (Ghana), en présence de l'ambassadeur du Burkina Faso, David Kabré et de nombreuses autres personnalités, dont une délégation burkinabè composée de membres du Mouvement Union pour l'avenir (UPA) et de l'influenceur Maxime Zougmoré, alias « L'Homme de IB ».La cérémonie a également enregistré la présence du ministre régional de l'Ashanti, du gérant intérimaire du Consulat général du Burkina Faso à Kumasi, de responsables municipaux et de nombreux cinéphiles.

« Le film retrace les multiples tentatives de déstabilisation dont fait l'objet la Révolution en cours au Burkina Faso, incarnée par le capitaine Ibrahim Traoré. Il met en scène plusieurs tentatives d'assassinat déjouées contre ce dernier. L'oeuvre se veut à la fois un acte de mémoire et une expression de soutien à la dynamique révolutionnaire actuellement portée par notre pays », a déclaré l'ambassadeur Kabré. Les festivités ont débuté dans la matinée par une grande marche populaire dans les rues de Kumasi, réunissant les acteurs du film, des artistes, des leaders communautaires et des membres de la diaspora burkinabè. Pour rappel, Kwadwo Nkansah avait annoncé, samedi 24 mai, sur sa page Facebook, avoir refusé une offre de 20 000 dollars visant à l'inciter à abandonner la production de son film en soutien au Président du Faso, Ibrahim Traoré.