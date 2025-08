Le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba, a visité les locaux des Editions Sidwaya, lundi 4 août 2025, à Ouagadougou. A l'occasion, il a félicité les travailleurs pour leur professionnalisme.

Le gouvernement est reconnaissant des actions menées par le quotidien Sidwaya sur le terrain. C'est ce qu'a dit le ministre de l'Energie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba, au cours d'une visite au sein du média de service public, lundi 4 août 2025. Son séjour dans la « maison commune » lui a permis de s'entretenir avec la Directrice générale (DG) des Editions Sidwaya, Assetou Badoh et de visiter le service de la documentation qui retrace des pans de l'histoire du Burkina Faso.

Le ministre a salué le professionnalisme de Sidwaya dans le traitement de l'information et son engagement à soutenir les actions du gouvernement. « Ces efforts sont consentis dans un contexte assez difficile où l'on parle de la raréfaction des ressources. Malgré les difficultés, vous êtes restés résilients. C'est le lieu de vous traduire toute la reconnaissance du gouvernement », a soutenu le ministre chargé des Mines. M. Gouba a, en outre, confié que la vision du gouvernement est de faire en sorte que la presse puisse porter haut les aspirations du Burkina.

À cet effet, il a assuré que des efforts sont en train d'être déployés dans ce sens. Cependant, il a précisé que les ressources mobilisées seront d'abord orientées vers les secteurs prioritaires tels que l'agriculture, l'éducation et la santé. Ces investissements, a-t-il poursuivi, vont porter fruits et cela va permettre à l'État de dégager de l'épargne budgétaire pour accompagner d'autres secteurs. Le ministre a par conséquent invité Sidwaya à maintenir le cap en demeurant au service de l'Etat et de la population tout en respectant sa ligne éditoriale.

Un message bien cerné par la responsable du média. « Nous avons pris bonne note de continuer à nous battre, d'être plus résilients, de sauvegarder et de renforcer notre professionnalisme pour rester une entreprise citoyenne d'information publique au service de l'Etat et des populations », a soutenu Madame Badoh. Concernant son département, le ministre Gouba a confié que des efforts seront fournis de sorte que le Burkina puisse s'approprier de ses ressources minières et minérales dans le but de contribuer à son développement économique et social.

« Le secteur de l'énergie et des mines doit être le socle des autres secteurs. Nous n'avons pas le droit de faillir et nous sommes sur la bonne voie. Cette dynamique doit permettre d'aller vers une souveraineté véritable à savoir la souveraineté énergétique et celle de nos ressources », a-t-il déclaré.