Mayumba, province de la Nyanga -Dans le cadre du suivi des chantiers engagés par le Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, une délégation officielle conduite par le Vice-Président de la République, M. Séraphin Moundounga, s'est rendue à Mayumba pour constater l'état d'avancement des travaux d'un projet majeur : la construction d'un lodge touristique.

Accompagné du Ministre du Tourisme, M. Siffon Ogowe, et de Mme Gninga Chaning Zenaba, Ministre de l'Entrepreneuriat, du Commerce, des PME/PMI et Responsable politique de la province de la Nyanga, la mission avait pour objectif de mesurer concrètement l'évolution de cette infrastructure appelée à devenir un moteur de développement local et un levier pour l'attractivité touristique de la région.

Un engagement présidentiel en action

Le projet de lodge à Mayumba s'inscrit dans une dynamique plus large de valorisation du potentiel naturel et touristique du Gabon. Il illustre la vision du Chef de l'État qui, par des chantiers structurants, entend dynamiser l'économie locale, créer des emplois et renforcer la place de la Nyanga sur la carte touristique nationale.

« Ce que nous voyons ici est la preuve que les engagements pris par le Président de la République se traduisent en actions concrètes », a déclaré le Vice-Président Séraphin Moundounga lors de la visite, saluant la qualité du travail déjà accompli.

Des retombées attendues pour la population

Le lodge de Mayumba, une fois achevé, devrait accueillir des visiteurs nationaux et internationaux désireux de découvrir les richesses naturelles de la Nyanga, notamment ses plages préservées, sa faune marine et son parc national. Les retombées économiques sont attendues tant pour les opérateurs touristiques que pour les petites entreprises locales.

En marge de cette visite, la délégation a également parcouru d'autres chantiers dans la province, confirmant ainsi la volonté du gouvernement de suivre de près l'exécution des projets.

Un symbole de développement régional

Pour Mme Gninga Chaning Zenaba, Ministre de l'Entrepreneuriat, du Commerce, des PME/PMI et Responsable politique de la Nyanga, cette mission illustre « la détermination des plus hautes autorités à faire de la Nyanga un pôle de développement, à travers des infrastructures qui valorisent nos atouts et améliorent les conditions de vie des populations ».

Le projet de lodge à Mayumba s'annonce comme un symbole fort de la politique de développement équilibré prônée par le Président Brice Clotaire Oligui Nguema, marquant une étape décisive dans la transformation touristique et économique de la province.