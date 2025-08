Algérie: Chlef - Nécessité de renforcer et de moderniser les équipes d'intervention spécialisées

CHLEF — Le Directeur général de la Protection Civile, le Colonel Boualem Bourelaf, a insisté mardi à Chlef sur la nécessité de renforcer et de moderniser les équipes d'intervention spécialisées dans divers accidents et risques dans la wilaya.

Lors d'une visite d'inspection et d'évaluation des unités opérationnelles et du dispositif de lutte contre les incendies de forêt à Chlef, M. Bourelaf a souligné l'importance de renforcer et de moderniser les équipes d'intervention spécialisées en fonction des spécificités de la wilaya, tant en matière de formation, de ressources humaines que d'équipements.

Le DG de la Protection civile s'est également enquis de la disponibilité de la colonne mobile, du détachement régional de soutien dédié à la lutte contre les incendies de forêt et du dispositif de surveillance des plages.

Il a appelé, à cette occasion, à renforcer l'unité cynotechnique, la cellule d'intervention en cas d'incidents radiologiques et biologiques, ainsi que l'équipe de recherche et d'intervention en milieux périlleux de la wilaya.

Le même responsable a, aussi, visité le centre avancé de la Protection civile de la cité El-Moussalaha, le 3e centre du genre à entrer en service à l'échelle nationale. Il a assisté à une présentation du bilan des interventions des unités opérationnelles à travers la wilaya de Chlef, ainsi que sur les plateformes de gestion des risques majeurs et des catastrophes.

A noter que le Directeur général de la Protection civile, le Colonel Boualem Bourelaf, a déjà effectué, dans le cadre de visites de travail et d'inspection sur le terrain, une tournée dans les wilayas de l'Est du pays, à savoir, El Tarf, Khenchela, Oum El Bouaghi, Constantine et Bejaïa, durant la période du 19 au 23 juillet dernier. Il se rendra cet après-midi dans les wilayas de Relizane et de Mascara.