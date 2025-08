Congo-Kinshasa: FEC dénonce la saisie des biens d'un entrepreneur par le M23 à Bukavu

La Fédération des entreprises du Congo (FEC) condamne la saisie des biens de Joseph Kazibaziba, opérateur économique et vice-président de la FEC à Bukavu, par les rebelles de la coalition AFC/M23 dans la province du Sud-Kivu.

La FEC dénonce notamment la saisie d'un immeuble de quatre étages, d'une villa, de véhicules et de 33 tonnes de minerais, qualifiant ces actes de graves atteintes au climat des affaires, à la libre entreprise et à l'État de droit. Dans un communiqué publié le 6 août, elle a aussi exprimé sa vive inquiétude face à la dégradation sécuritaire persistante dans l'Est du pays malgré les efforts diplomatiques, notamment ceux menés par les États-Unis et le Qatar.

La présence du M23 dans la région a également conduit à des tensions économiques et sociales locales, certaines sources dans la région mentionnant des taxes imposées par les rebelles.

Bukavu, ainsi que plusieurs localités du Sud-Kivu, sont sous le contrôle des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise depuis environ six mois. Le M23 a pris la ville de Bukavu en février 2025 lors d'une offensive marquée par des affrontements avec les forces loyalistes. Les combats ont provoqué des déplacements de population et une situation sécuritaire très fragile, avec une reprise des hostilités malgré plusieurs tentatives de cessez-le-feu et des négociations internationales.