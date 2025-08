Congo-Kinshasa: Dr Michel Muvudi primé pour son sens du civisme et sa contribution scientifique

Dr Michel Muvudi, médecin, écrivain, doctorant en leadership, coach en développement personnel et organisationnel, a reçu, mardi 5 août à Kinshasa, deux médailles d'or décernées par la Chancellerie des Ordres nationaux.

L'une lui a été attribuée pour le mérite civique, et l'autre dans le domaine des sciences, lettres et arts, sur demande des ministres de l'Enseignement supérieur et universitaire (ESU) et de la Recherche scientifique et Innovation.

Cette double distinction récompense les travaux du Dr Michel Muvudi dans les domaines de la santé, du leadership et de l'économie, ainsi que son engagement dans la formation, le coaching et la transformation de nombreuses personnes, notamment les jeunes et les femmes.

Cette reconnaissance prestigieuse couronne plus de 15 années de travail acharné et de dévouement exemplaire en faveur de la promotion des valeurs, de la formation et du coaching de la jeunesse africaine en général, et congolaise en particulier.

Grâce à son initiative personnelle et à ses propres moyens, Dr Michel Muvudi a permis la formation de milliers de jeunes dans des domaines clés tels que le leadership, le développement personnel, le capital humain, l'entrepreneuriat, entre autres, en leur apportant un coaching continu visant la mise en pratique des notions apprises et la concrétisation de leurs projets de vie.

Les nombreux témoignages élogieux de ces jeunes formés et coachés par le Dr Michel Muvudi soulignent l'impact transformateur de son action, menée sans relâche à travers la plateforme Groupe Compétence Intelligence Développement et Expertise (CIDE), qu'il a fondée en 2016.

Cette structure compte aujourd'hui plus de 200 000 membres répartis dans plusieurs pays, principalement en RDC.

C'est ce travail de fond et de long terme, accompli avec abnégation, engagement personnel et patriotisme, ainsi que les valeurs portées par son parcours qui lui ont valu la médaille d'or civique.

Ces distinctions reconnaissent également ses nombreuses publications scientifiques et littéraires couvrant des domaines variés : santé, économie, leadership, management, entrepreneuriat, culture, développement professionnel et personnel. Ces ouvrages sont utilisés dans le cadre du management public et permettent à de nombreux décideurs, cadres politiques et techniques, chefs d'entreprise et membres de la société civile, chercheurs scientifiques, etc., d'améliorer la qualité des services.

Expert en couverture sanitaire universelle et en soins de santé primaires, le lauréat est un acteur clé des réformes du système de santé. Il a consacré sa carrière à la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Fort de près de 25 ans d'expérience nationale et internationale, il a travaillé au sein de plusieurs institutions gouvernementales et organisations internationales de développement.

Docteur en médecine de l'Université de Lubumbashi, titulaire d'un Master en Santé Publique et Développement (MPH) de l'Université libre de Bruxelles, d'un Master en administration des affaires (MBA) de l'Université de Nicosie à Chypre, et doctorant en leadership (PhDc) à l'Université de Lubumbashi, il est conférencier, incubateur, enseignant universitaire, coach en développement personnel et organisationnel, et expert senior à la Banque mondiale depuis 12 ans. Il y a développé et géré plusieurs programmes liés à la couverture sanitaire universelle, à la nutrition, au renforcement des systèmes de santé, au développement du capital humain ainsi qu'au dialogue stratégique en santé.

Lors de cette cérémonie, Dr Michel Muvudi a exprimé sa profonde gratitude envers le Chef de l'État pour cette double distinction. Il a également remercié le chancelier des Ordres nationaux pour la réussite de cet événement, qui s'inscrit en lettres d'or dans le parcours de ce médecin et fervent défenseur de la santé maternelle.

Pour la petite histoire, Michel Muvudi aligne près de 25 ans d'expérience dans les programmes de santé publique, particulièrement dans la lutte contre la mortalité infantile et maternelle.