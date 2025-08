Afrique: CHAN - Le Congo arrache le nul face au Soudan

Dans une rencontre engagée et indécise jusqu'au bout, le Congo et le Soudan se sont quittés sur un match nul (1-1), mardi soir, à Zanzibar, pour leur entrée en lice dans le groupe D du CHAN CAF TotalEnergies PAMOJA 2024. Menés depuis la 29e minute, les Congolais ont arraché l'égalisation dans les dernières minutes grâce à Carly Ekongo, préservant ainsi leurs chances dans un groupe particulièrement relevé.

Ce duel, le tout premier entre les deux nations dans l'histoire du CHAN, a tenu ses promesses en matière de tension, d'intensité et de suspense, avec une fin de match haletante sous les projecteurs de l'Amaan Stadium.

Le Soudan plus tranchant au départ

Plus entreprenants dans le premier acte, les Soudanais ont imposé leur tempo dès les premiers instants. En s'appuyant sur les coups de pied arrêtés et la créativité d'Abdel Raouf Yagoub dans l'entrejeu, ils ont rapidement mis Ulrich Samba, le gardien congolais, à contribution. Salah Adil aurait pu ouvrir le score dès la 10e minute, mais sa tête filait de peu à côté.

C'est finalement Musa Hussien qui débloquait la situation à la 29e minute. Sur une action confuse dans la surface, sa première tentative était repoussée par Samba, mais l'attaquant ne se faisait pas prier pour convertir le rebond, glissant le ballon au ras du poteau (1-0).

Le coaching de Ngatsono paye

En difficulté dans la construction, les Diables Rouges ont réagi timidement avant la pause par Chadrac Osseby et Charles Atipo, sans parvenir à tromper la vigilance soudanaise. À la reprise, le sélectionneur Barthélemy Ngatsono jouait son va-tout : triple changement à l'heure de jeu avec les entrées de Carly Ekongo, Grace Mavoungou et Grace Nsemi. Le visage de l'équipe changeait alors radicalement.

Mais le Soudan restait menaçant. En contre, les hommes d'Abdalla Abdelnabi passaient tout près du break dans le temps additionnel, lorsque Mazin Simbo plaçait une tête puissante repoussée avec brio par Samba (90e+2).

Un but libérateur

Ce sauvetage s'est révélé décisif. Quatre minutes plus tard, sur une offensive congolaise bien menée, le ballon traînait dans la surface après une série de passes courtes. Ekongo, bien placé, surgissait et envoyait une frappe sèche au fond des filets soudanais (1-1, 90e+6). Explosion de joie sur le banc congolais, alors que les dernières minutes s'étiraient dans une ambiance tendue et heurtée.

Samba, encore lui, devait sortir une ultime parade devant Simbo pour préserver le point du nul.

Un point qui maintient l'espoir

Ce nul a une double saveur pour le Congo : il met fin à une disette offensive de plus de trois matches au CHAN (le dernier but dans le jeu remontait à 2020) et confirme leur solidité dans les matches d'ouverture. Côté soudanais, ce résultat vient prolonger une série sans victoire dans le jeu (cinq rencontres), mais la prestation reste bien plus rassurante que celles livrées en 2022.

La suite s'annonce corsée : le Congo affrontera le Sénégal, champion en titre, tandis que le Soudan devra se relancer face au Nigeria. Dans un groupe D où chaque point compte, rien n'est encore joué.