Sénégal: Les maires de Ngaye Meckhé et d'El Mina (Mauritanie) mettent en place une « Alliance territoires »...

À l'issue de son séjour en Mauritanie, le maire de Ngaye Méckhé, Magatte Wade, et son homologue d'El Mina, ont mis en place une alliance de territoires afin de raffermir leurs liens. Les deux élus l'ont annoncé à travers un communiqué conjoint.

Les maires de Ngaye Meckhé (Sénégal) et d'El Mina en Mauritanie ont décidé de mettre en place une « Alliances territoires » dans le but de renforcer les liens d'amitié, de fraternité et de coopération entre leurs deux pays. Cette décision émane d'un communiqué conjoint que les deux institutions municipales ont paraphé à l'issue de la mission de travail effectuée du 27 juillet au 2 août 2025, en terre mauritanienne, par le maire de Ngaye Meckhé, Dr Magatte Wade.

Accompagné d'une forte délégation, comprenant les membres du Conseil municipal et du bureau municipal, M. Wade a été chaleureusement accueilli par son homologue Dr Moussa Abdellahy, maire de la commune d'El Mina. Au cours de son séjour en Mauritanie, la mission de Meckhé a eu des entretiens fructueux avec les autorités locales (Wali de Nouakchott Sud et le Hakem d'El Mina) lors des visites de courtoisie. Par la suite, la délégation a eu des séances de travail avec le Conseil municipal et le personnel de la commune d'El Mina, avant d'effectuer des entretiens avec la population et de visiter les infrastructures de la commune, y compris celles en cours de construction dans le Programme de modernisation de Nouakchott en cours d'exécution très avancée. Par ailleurs, Magatte Wade et Moussa Abdellahi, maire d'El Mina, ont rencontré des autorités administratives et décentralisées pour recueillir leurs conseils et orientations afin de faire de leur coopération un succès au service des États et des peuples.

Les deux maires ont aussi rencontré successivement le Hakem d'El Mina, le Wali de Nouakchott Sud, le président de l'Association des maires de Nouakchott, les maires des communes de Nouakchott, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'extérieur et le ministre délégué pour la Promotion de la décentralisation et du Développement local.

Le ministre des Affaires étrangères Mohamed Saloum Merzoug a d'abord salué l'exemplarité de la coopération entre la Mauritanie et le Sénégal, soutenue par le niveau et la qualité des engagements de deux Chefs d'État, Président Mohamed Ould Cheikh Elghazouani et le Président Bassirou Diomaye Faye, avant de féliciter l'exemple de coopération décentralisée initié par les élus d'El Mina et de Ngaye Meckhé. Il a, en outre, encouragé les deux élus locaux à poursuivre le travail déjà entamé et à mettre en œuvre leur agenda commun pour réussir les missions de développement qui leur ont été confiées. Cette mission s'inscrit dans le cadre d'un Accord de jumelage entre la commune d'El Mina et celle de Meckhé, signé en 2023.