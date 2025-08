Cote d'Ivoire: Jean-Louis Billon à Zuenoula - Un appel au changement et à une nouvelle génération pour le pays

Le candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2025, Jean-Louis Billon, a rencontré la population de Zuenoula le 3 août 2025, lançant un appel vibrant au changement générationnel et mettant en garde contre les politiciens opportunistes. Lors de ce rassemblement, il a réaffirmé sa détermination à apporter des solutions concrètes aux défis des Ivoiriens et a souligné l'importance d'une nouvelle approche politique pour le pays.

Une tournée nationale à l'écoute du peuple

Jean-Louis Billon a expliqué qu'il parcourt les 111 départements de la Côte d'Ivoire afin de comprendre les réalités du pays et d'écouter les préoccupations des populations. Il a comparé cette démarche au "Zaouli", une danse traditionnelle qui symbolise l'importance d'écouter le rythme du peuple pour bien le diriger. Il se positionne comme le premier candidat officiellement déclaré, rejetant les "slogans vides" au profit d'un changement de gouvernance et de génération à la tête de l'État.

Priorité à l'emploi des jeunes et au développement équilibré

Au cœur de la vision de Jean-Louis Billon se trouvent la cohésion sociale et le développement équilibré de toutes les régions, visant à ce que les jeunes n'aient plus à se déplacer à Abidjan pour trouver des opportunités. Il a insisté sur la priorité nationale de l'emploi des jeunes, soulignant que le chômage, même chez les diplômés, représente un problème majeur qui menace la stabilité et le développement du pays. Il a également rappelé aux jeunes et aux femmes que c'est le moment pour une nouvelle génération de prendre les rênes, de créer des emplois et des entreprises.

Jean-Louis Billon a souligné le potentiel agricole exceptionnel de la région de la Marahoué (café, cacao, noix de cajou, banane) et a promis davantage d'investissements pour sa valorisation.

Le candidat a clairement affirmé que la Côte d'Ivoire a besoin d'un changement générationnel à la tête de l'État, en confiant le pouvoir à ceux qui sont nés après les indépendances. Selon lui, les jeunes sont prêts à assumer davantage de responsabilités, rappelant que le pays a été bâti dans les années 1960 par une équipe de jeunes dirigeants.

Soutien et Attentes de la Population de Zuenoula

Félicité Bah, présidente des femmes de l'association Super de Sucruvoire, a souligné le rôle essentiel des femmes gouros dans la production vivrière et a présenté leurs doléances, incluant l'acquisition d'une broyeuse de manioc, de bâches, de chaises et d'un véhicule de transport. Elle a assuré le soutien des femmes à Jean-Louis Billon pour l'élection présidentielle du 25 octobre 2025.

Constant Ayimou, président du comité d'organisation et représentant de l'Éveil des Billonnistes pour la Côte d'Ivoire (EBCI), a réaffirmé le soutien de Zuenoula à Jean-Louis Billon. Il a insisté sur la vision de l'EBCI, qui considère la politique comme un devoir de service plutôt qu'une ambition personnelle. Ayimou a décrit Billon comme un homme fidèle, proche du peuple, qui n'a jamais trahi ni abandonné la région. Les attentes locales exprimées incluent de meilleures écoles, des routes praticables, des soins de santé accessibles et des projets pour la jeunesse. Billon a été présenté comme un modèle porteur d'un pacte républicain basé sur la justice, la dignité et la vérité.

Des hommages ont été rendus à l'équipe de Jean-Louis Billon, notamment à Gilles Amouzou, Diaby et Adingra Aristide, pour leur travail. La population de Zuenoula a affirmé sa détermination à accompagner Billon par reconnaissance et conviction, concluant par un appel à l'unité et à l'action pour l'avenir de la région.

Au cours de cette rencontre, Jean-Louis Billon a été fait "fils de la région" et a été baptisé "Zamblé bi Zamblé". Il a remercié la population, sollicité leur soutien et leurs bénédictions pour la suite de sa tournée, concluant par des prières pour la région de la Marahoué et pour toute la nation.