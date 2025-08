Afrique: CHAN 2024/ Burkina Faso-Centrafrique - Opération rachat pour les Etalons

Le Burkina Faso croise les crampons avec la Centrafrique, cet après-midi à 14 heures TU au Benjamin Mkapa national stadium de Dar es Salam, en match comptant pour sa 2e sortie dans la poule B du Championnat d'Afrique des nations (CHAN). Les Etalons, après la défaite d'entrée, doivent rectifier le tir.

Après une entrée ratée, le Burkina Faso dispute son 2e match de poule face à la Centrafrique, cet après-midi à 14 heures TU au Benjamin Mkapa national stadium de Dar es Salam. A la traditionnelle conférence de presse de veille de match, le sélectionneur des Etalons, en plantant le décor, est revenu sur la défaite face à la Tanzanie. Pour Issa Balboné, ses poulains ont été victimes d'un manque de fraicheur. « Après le voyage du Maroc enchainé avec celui de la Tanzanie et toutes les péripéties que l'équipe a subies à Dar es Salam, il était difficile pour certains joueurs de répondre », a-t-il justifié.

À la suite de son sélectionneur, le capitaine, Patrick Malo reconnait la mauvaise entame. « Nous ne sommes pas rentrés dans le match. Nous devons tirer les enseignements et mieux rebondir », a-t-il rassuré. Qualifiés de petit poucet de la poule, les Fauves de la Centrafrique disputent leur 1er match d'une phase finale de CHAN. Un adversaire que le technicien burkinabè prend au sérieux. « A ce stade, il n'y a pas de petites équipes. La Centrafrique a franchi l'étape du Cameroun pour honorer son 1er CHAN. Donc, c'est un adversaire à prendre au sérieux et les joueurs en sont conscients », a-t-il laissé entendre. Pour sa seconde sortie, Issa Balboné promet montrer un autre visage des Etalons.

Le baptême du feu des Centrafricains

« Les garçons ont bien récupéré et nous avons une infirmerie vide. L'enjeu est de taille et les garçons en sont conscients. Ils n'ont plus droit à l'erreur même si nous avons notre destin en main », a promis Issa Balboné. Tout en rassurant, Patrick Malo informe que l'ambiance est bonne et saine au sein de l'écurie. Pour son baptême de feu, les Fauves croisent les crampons avec un tigre blessé selon le sélectionneur de la Centrafrique. « À la suite de son faux pas, cet habitué de la compétition va tout donner pour faire un résultat. Nous en sommes conscients et préparer en fonction », a informé Sébastien Ngato. Avant de poursuivre : « nous sommes venus découvrir et se faire découvrir. Dans notre rôle d'outsider, nous allons jouer les troubles faits. Notre objectif à cette édition, c'est de sortir de la poule ».

Le sélectionneur des Étalons alignera un onze de départ composé des joueurs du moment. « Nous allons démarrer avec des joueurs prêts », a-t-il informé. Et Patrick Malo est de cet avis : « Qu'on soit sur le terrain ou sur le banc, chacun à un rôle à jouer ». En rappel, dans cette poule à 5, en attendant la première sortie de la Centrafrique, la Tanzanie, coorganiseur de l'édition de 2024, est leader au classement avec 3 points et un goal différentiel de +2. En se neutralisant (0-0), la Mauritanie et Madagascar occupent la 2e et 3e place. Le Burkina Faso, battu (0-2) est dernier au classement avant sa 2e sortie.