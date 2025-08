Sénégal: Horticulture - Mabouba Diagne appelle à une 'professionnalisation rapide' pour atteindre la souveraineté alimentaire

Diamniadio — Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, a appelé mardi à "professionnaliser" la filière horticole nationale afin d'en faire un levier majeur de souveraineté alimentaire.

"Il nous faut aller rapidement vers une professionnalisation du secteur horticole pour en faire un véritable levier de souveraineté alimentaire", a-t-il déclaré à l'ouverture du premier Forum national de l'horticulture, tenu au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio.

"Systèmes horticoles durables, résilients et compétitifs pour la sécurité alimentaire et le développement économique du Sénégal" est le thème de cette rencontre de deux jours, organisée conjointement par le ministère de l'Agriculture et celui de l'Industrie et du Commerce.

Plus de 500 participants issus de l'ensemble des maillons de la filière y ont pris part.

"Les importations de fruits et légumes au Sénégal dépassent les 347 000 tonnes, pour plus de 70 milliards de francs CFA. Ce sont autant d'emplois que nous exportons", a souligné Mabouba Diagne, invitant à "booster le secteur horticole" afin de répondre aux besoins du marché national et international.

La vision du gouvernement sénégalais, affirme-t-il, va "au-delà de l'autosuffisance" et vise "la souveraineté alimentaire". "Nous ne pouvons y parvenir si nous n'avons pas une souveraineté en semences, si nous ne maîtrisons pas les charges de production et si nous ne formalisons pas les petits producteurs", a-t-il insisté.

Il est revenu sur un certain nombre de contraintes du secteur, évoquant "l'analyse des sols et de l'eau, le coût de l'énergie, le renforcement des capacités, les pertes post-récoltes", en assurant que "les défis de la conservation demeurent la priorité des priorités".

"Pendant 65 ans, nous n'avons pas réglé l'équation des structures de stockage", a-t-il déploré, avant d'annoncer l'engagement pris pour "construire plus de 18 000 tonnes de hangars frigorifiques dans les 24 prochains mois".

M. Diagne a exhorté le secteur privé national à "accélérer la cadence" et à investir davantage dans la chaîne de valeur. "Si le secteur privé national ne mouille pas le maillot, nous serons obligés de le faire avec les étrangers", a-t-il averti, tout en promettant l'accompagnement de l'État "en exonérations, financements, crédits exports" dans le cadre de partenariats publics-privés.

Parmi les leviers identifiés pour "moderniser " et "rendre compétitive" la filière horticole, il a cité la "digitalisation", "l'intelligence artificielle", "l'énergie solaire" et la "formation des jeunes et des femmes".

"Nous devons structurer les petits producteurs en coopératives agricoles communautaires pour mieux les formaliser, les financer et les assurer", a-t-il encore déclaré.

Le ministre a invité les participants au forum à proposer une "feuille de route concertée et consensuelle", pouvant orienter l'action publique vers un développement "durable et inclusif" de la filière.

Panels, ateliers thématiques, rencontres B2B et diverses expositions sont à l'agenda de ce rendez-vous qui prend fin mercredi.