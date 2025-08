Afrique du Nord: L'Egypte offre un financement de 100 millions de dollars pour développer les pays du bassin du Nil - Ministre de l'Irrigation

Le ministre des Ressources en eau et de l'Irrigation, Hani Sweilam a souligné la détermination de l'Égypte à cimenter la coopération avec les pays africains, en particulier ceux du bassin du Nil, faisant référence au mécanisme de financement de 100 millions de dollars, offert par l'Etat égyptien pour la mise en oeuvre de projets de développement et d'infrastructures dans les pays en amont du fleuve.

Ceci lors d'une réunion sur la coopération entre l'Egypte et l'Ouganda à laquelle participaient le ministre des Affaires étrangères et de l'Émigration, Badr Abdelati et le secrétaire d'Etat ougandais aux affaires étrangères, Henry Oryem Okello.

La coopération entre l'Égypte et l'Ouganda , a-t-il renchéri, remonte aux années 1940, a-t-il déclaré notant la signature des deux mémorandum d'entente entre les deux pays, le 1er en 2010 sur la mise en oeuvre de projets de développement dont le forage de 75 puits d'eau et la construction de réservoirs d'eau des pluies, et le 2e en 2016 sur un projet de prévention des risques d'inondation dans le district de Kasese, dont la première phase s'est achevée en 2018.